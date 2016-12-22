在加航托运的新背包经过五个小时的飞行后惨不忍睹

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看到标题照片上这个背包，很多人都会觉得它应该是饱经沧桑了，也许还经历过战火的洗礼。可实际上，它只是经历了一次在加航飞机上5个多小时的行程， 就变成了这样。

这个背包的主人是简·奥格登(Jan Ogden)， 她在12月19日乘加航的飞机从渥太华到埃德蒙顿，将这个包作为行李托运。下飞机后在取行李时，这个包第一次转过来时她没能认出来，因为她的背包本来是全新的。可现在不仅磨损严重，脏兮兮的，还刮了一个大洞，连里边装的衣服都变得又脏又破。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 手提包内的衣服也破了洞 © CBC / Jan Ogden

当这个背包再次转过来时，奥格登和她的丈夫才意识到这是自己的行李。他们拿着直接去找行李柜台的服务人员。

背包肯定是报废了，两件衣服被毁坏了，其余的衣服需要干洗，还有两个圣诞小礼物也被打破了。

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奥格登说：“行李服务柜台的那位先生也感到很震惊，所有经过的人也都盯着这个手提箱，它又破又烂，上面还沾满好像泥土的黑色污迹。有人说看着像是从战场上回来的”。

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航空公司工作人员告诉他们，可能这个行李是从装运行李的拖车上掉了下来，在柏油路面上拖了一段时间。

加航行李柜台的工作人员给了奥格登一张凭证，让她到埃德蒙顿的一家与加航签约的商店免费选一个手提箱。她的丈夫去了那家店，可没有他们喜欢的样式，商店也拒绝给他们订一个相同款式的背包。

她丈夫没办法又回到机场的行李柜台，可另一个工作人员说他不知道这件事，没有任何信息。他们又得从头说起，之后又花了几个小时打电话希望加航能赔偿他们的损失。

奥格登：“很显然， 加航的行李员看到了这个行李的样子，难道他就不能找个塑料袋套上，或者做个标记， 处理一下，做得好一点吗？”

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