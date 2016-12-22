民航乘客有4招可保护自己的权益

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由于加拿大没有民航乘客权益法案，所以许多加拿大民航乘客不知道在出现飞机晚点、行李受损、受到邻座乘客骚扰的情况下如何维护自己的权益。

加拿大知名的民航乘客维权斗士加博尔.卢卡斯Gabor Lukacs，曾多次与大型民航公司据理力争、甚至把民航公司告上法庭，以维护民航乘客的权益。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 卢卡斯是加拿大民航乘客维权方面的斗士 © CBC

不过卢卡斯并不是专业律师，他的职业是数学家。

加拿大广播公司记者Haydn Watters报道说，卢卡斯认为，航空公司利用加拿大人温良恭俭让的美德，尽量在民航服务方面偷工减料、以实现自己公司利润的最大化；所以民航乘客要敢于站出来维护自己应有的权益。

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录下视频

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卢卡斯的第一个建议是，在发生问题的情况下尽量用手机录下音频和视频。有时民航公司不一定怕上法庭打官司，但却很怕负面视频在网上曝光。比如美国联合航空公司的“吉他门”视频 United Breaks Guitars 和加拿大航空公司的“行李门”视频 Air Canada baggage fail 在社交媒体网站YouTube上发布后立刻火了起来，让美联航和加航的形象大打折扣。

卢卡斯指出，民航乘客拍下的视频是显示发生问题的有力证据；有时民航公司的员工会告诉你不能拍摄视频，但在发生问题的情况下拍摄视频证据是民航乘客的权利。

更换座位

第二个建议是，如果遇到邻座乘客不守规矩的情况，你应该要求空服员给你换个座位。虽然没有法律强迫民航公司给你换座位，但如果真发生了严重问题、民航公司会吃上天价赔偿金的官司。

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曾经发生过飞机上女性乘客要求换座位的请求被空服员拒绝，结果女乘客受到邻座乘客的猥亵骚扰，该女乘客把民航公司告上法庭。

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但卢卡斯告诫说，民航乘客不能因为不喜欢旁边乘客的长相、穿着打扮或是宗教原因就要求换座位，而应该是在自己的安全受到威胁的情况才要求更换座位。

卢卡斯强调说，人权是最好的评判原则，你要保护自己的安全是出于人权考虑，同样你也要尊重旁边乘客的人权。

行李受损

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 行李箱都这样了怎么会是正常磨损？ © Jan Ogden

第三是托运行李损坏怎么办

在托运行李受到损坏的情况下，民航公司给你的标准回答是“这是行李箱的正常磨损”。但民航乘客维权专家卢卡斯说，如果你托运的行李受到损坏，民航公司就应该对你提供赔偿。

卢卡斯指出，航空公司不赔偿你受损行李的第二个手段是要你提供箱子里物品的购买收据，其实乘客用不着提供这些收据，只要书面列出自己行李箱里受损物品的清单和价值并签上自己的名字即可。不过民航公司可能不会全额赔偿你列出的受损物品，因为你箱子里的物品不会都是全新的。

航班误点会让人郁闷也会让人饥饿 © Josep Lago/AFP/Getty Images

误点餐饮费

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第四是航班误点的补偿问题

现在加拿大还没有出台民航航班误点多长时间才需要提供餐饮费补偿的法规。但民航乘客维权专家卢卡斯认为，如果航班误点的时间已经不短、民航公司还没有为乘客提供餐饮卷、但你已经感到饥饿，你可以先自己花钱买饭吃，然后把账单寄给民航公司要求补偿。

RCI with CBC

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