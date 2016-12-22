约克市警方乘公交车搞定使用手机的驾车者

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随着手机的普及和与手机一块长大的年轻人加入驾车者行列，加拿大公路发生的由于使用手机分心驾驶而导致的交通事故数量猛增，警方也在寻找更加有效的办法打击边使用手机边驾车的司机。

加拿大广播公司记者Natalie Nanowski报道说，一个被越来越多加拿大城市的交通警队采用的办法是让警官乘坐大巴车居高临下的找到使用手机分心驾驶的司机。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Aaron Sidenberg警官指挥附近的警车拦截违规司机 © CBC

加拿大多伦多郊区约克市警队的亚伦.西登伯格警官说，在公交大巴上有居高临下的好视角，可以一目了然的看到在相邻车道上行驶汽车里的驾车者是否在使用手机分心驾驶，即便一些使用手机的司机把手机放在膝盖上也逃不掉警察的法眼；而且这些分心驾驶的司机没看到附近有警察就放心大胆的使用他们的手机。

西登伯格警长说，有时他在公交车上发现的使用手机分心驾驶的司机多得都没有足够的警车去把他们拦截下来开罚单。

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安大略省警方对分心驾驶者的开出的罚单是490加元；加拿大有些省份的分心驾驶罚单可以高达6百加元、而且要给驾照扣分。

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魁北克警队多名警官在大巴车上查找分心驾驶者 © CBC

在约克市警方采用这种乘公交车查处使用手机分心驾驶司机的办法之前，安大略省的Thunder Bay市和 Sudbury市，魁北克省的魁北克市已经采用了这种手段。

RCI with CBC

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