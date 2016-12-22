CRTC宣布高速互联网为必须的基本服务

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加拿大仍然有约18%的家庭、也就是约2百万户居民没有高速互联网服务，特别是边远地区和乡村地区。不过，这样的局面就要改变了。

加拿大广播公司记者Matthew Kupfer报道说，负责监管加拿大电讯领域的加拿大广播电视委员会CRTC主席布莱斯Jean-Pierre Blais宣布，加拿大的网络服务公司必须向全国各地区的民众、不论是城市、是乡村、还是边远地区的民众，提供高速互联网服务；因为高速互联网是关系到加拿大社会发展所必须的基本服务。

在这之前的几十年，CRTC只把固线电话服务宣布为加拿大社会发展所必须的基本服务。

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渥太华附近居民Kevin用自制天线只能断断续续上网 © Joe Fiorino/CBC

加拿大广播电视委员会定下的目标是，在5年后的2021年把这18%没有高速互联网服务的加拿大家庭比例降低到10%，并在随后的10年到15年之内彻底消除高速互联网覆盖的死角，实现在加拿大全国各地的所有住户都在高速互联网网络覆盖之下的目标。

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为此，CRTC要求加拿大互联网服务公司在今后5年内建立有7.5亿加元的互联网基本设施建设基金，以资助那些在边远地区修建高速互联网网络的公司；CRTC规定的集资比例是互联网服务公司经营收入的0.53%。

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不过专家们指出，加拿大广播电视委员会虽然制定了在今后15到20年实现高速互联网全面覆盖加拿大全国各个居民点的目标，但并没有要求互联网服务公司降低其互联网服务的月费，CRTC的立场是通过鼓励市场竞争的手段来降低加拿大人要支付的手机和互联网费用。

RCI with CBC

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