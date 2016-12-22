加拿大总理特鲁多偿还给纳税人$38000 私人开支

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在其任期的第一年，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）向纳税人偿还了至少 38,000 加元的个人和家庭开支。

加拿大广播公司 CBC 根据 “信息获取法” 获得了特鲁多自2015年11月4日出任总理以来的数十个财务报销记录，还有他因个人和家庭用了政府的飞机而向国防部和加拿大皇家骑警（RCMP）支付费用的记录。

今年推出总理开支“指南”

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加拿大广播公司的 Dean Beeby 报道说，加拿大总理的开支，什么该由纳税人买单，什么该自己掏腰包，以前的规则一直不是很清楚，不过最近30多年来，历任加拿大总理一直都是主动支付自己一家在总理宅邸的食品开支，并偿还在假日里用政府的飞机带家人度假的开支。

报道说，贾斯汀·特鲁多在上任后，出国旅行频繁，而且常常带着着家人、保姆、政府的官员还有受邀的“客人”，从而使都什么人可以靠公费旅行成为一个更为敏感、棘手的问题。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 2016年7月，特鲁多带夫人和儿子Xavier 在乌克兰的 Yavoriv 附近 © Adrian Wyld/Canadian Press

正是这种情况，促使政府在今年对相关规定进行了“规范”，推出了一个“正式指南”。

根据加拿大广播公司获得的部分文件，根据这一指南，特鲁多在任期第一年向政府偿还了至少 38,000加元，加拿大总理的年薪是 340,800加元，所还开支占其薪水的 10% 多一点。

“特别助理”的加班费

在所偿还的开支中，最大一笔是所谓的 “特别助理” 的加班费。

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“特别助理”，实际上是保姆的官称，根据新指南，总理的保姆每周最多工作37.5小时，工资由纳税人买单，陪同总理家人旅行的费用也由纳税人买单。

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报道说，在今年6月30日前，特鲁多家有两个“公费”保姆，6月30日后变成两保姆中一人“公费”，一人“自费”(即总理自付第二个保姆的费用)。

根据枢密院办公室发布的记录，特鲁多向政府偿还了两名“公费”保姆今年六月底以前的加班费，总额为13,404加元。

私人旅行开支

记录显示，特鲁多向国防部支付了9000多加元，因为用军队的“挑战者”（Challenger）专机进行了个人和家庭的旅行，至今为止特鲁多已进行了9次这样的旅行，包括2015年圣诞他带全家去圣·基茨尼维斯 （ St. Kitts Nevis）度假，以及今年8月全家去加拿大BC省的托菲诺 （Tofino）休暑假。

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2015年圣诞在圣·基茨尼维斯 © St Kitts and Nevis Observer

特鲁多还向皇家骑警偿还了556.20加元，因为今年3月曾用骑警的飞机带全家飞往纽芬兰省的Fogo Island。

与以前的总理的一样，在进行私人旅行时，特鲁多、他的家人和同行的人，按照经济舱机票的标准补偿费用。

加拿大上任总理斯蒂芬·哈珀 （Stephen Harper）在用政府飞机进行私人旅行和为保守党进行的旅行时，也一直按经济舱的标准补偿费用。

总理的发言人奥利维尔·杜克斯诺（Olivier Duchesneau）在电子邮件中说， 根据长期的政府政策和安全原因，无论是官方旅行还是私人，加拿大的总理必须乘坐政府的飞机，不能乘坐商业客机。

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总理一家的食品开支

加拿大广播公司报道说，从1985年起，由时任保守党政府总理布赖恩·马尔罗尼 （ Brian Mulroney）带头，加拿大的总理形成了为自己一家在总理宅邸的饮食支付一定费用的传统。

支付的数额依据的是加拿大统计局的平均计算方法，而不是依据购买食品的实际账单。

记录显示，特鲁多一家按3个成年人（总理夫妇和一名保姆）和3个孩子计算，平均每月的食品成本约为1,100加元，特鲁多按月支付这笔金额。

总理的住所免费

加拿大广播公司报道说，自1951年以来，几乎历任加拿大总理在任期中都住在位于首都渥太华的总理宅邸（ 24 Sussex Drive），总理的住处是免费提供的。

由于总理宅邸需要大幅度翻修，特鲁多在上任后一直与家人住在位于总督府里的 Rideau Cottage。

记录显示，总理自付住处的互联网/有线电视的帐单，平均每月83加元。

在总理的住所内，还有由纳税人支付薪水的7名家庭工作人员，包括厨师和厨师助理、总理宅邸总管、行政事物协调员、保姆等。

根据加拿大广播公司获得的记录，截至到2016年4月1日，这7名工作人员的工资总额在358,000美元至406,000美元之间。

薪酬最高的是总理宅邸总管 Roger Charbonneau，他从2000年起就任职这个位置，其年薪为91,328加元。

（RCI with CBC）

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