加拿大11月通胀率降到1.2%，蔬果和肉更便宜了

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加拿大 2016年11月份的年通货膨胀率数据出炉：1.2%，低于经济学家们的预测，经济学家们原预测为1.4%。

今年10月的年通胀率是1.5%。

加通社报道说，根据加拿大统计局星期四（12月22日）的报告，11月通胀率的下降主要是由于食品的价格比去年同期平均降了 0.7%。

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新鲜蔬菜和水果、肉类的价格都有所下降，但海鲜的价格上升。

另一大因素是汽油的价格，今年11月比去年同期低了 1.7%。

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不过，在产品和服务领域，如汽车、家庭保险、电力的成本都有所升高。

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（RCI with Radio Canada, CBC）

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