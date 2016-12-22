环球邮报：有华人被要求付5000加元买自由党筹款晚宴入场券

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据《环球邮报》记者Craig Offman和Nathan Vanderklippe报道，自由党筹款晚宴的组织者向华人兜售入场券，要价4500加元和5000加元，远远超过了加拿大联邦法律规定的1525加元的政治捐款上限。

接受《环邮》采访的两位华人都不愿透露姓名。其中一位英文名为Linda的女士说，今年五月份加拿大中华商会主席王标（Benson Wong）在自己家里为自由党举办私人筹款晚宴时，曾邀请她参加，并告诉她门票价格是4500加元，钱直接交给他就行。

Linda说，她没有接受邀请，因为觉得太贵了。参加的人很多，她觉得自己去了也就是能跟总理照一张相而已。

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记者打电话给王标求证。他回答说：“这些问题你们可以去问总理办公室”，然后就挂了电话。

另一位多伦多的华人企业家说，一个加拿大华人团体邀请他参加同一场晚宴。该团体告诉他的入场券价格是5000加元。他婉拒了邀请。他不愿意公开是哪一个团体。但是《环邮》报道说，这个团体和自由党没有联系。

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按照加拿大法律的有关条款，每人每年的政治捐款不得超过1525加元，但是筹款活动组织者可以要求参加者按“公平的市场价格”支付酒水、食物和娱乐活动的开销。

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一位自由党发言人通过电邮回应说，该党从未要求超过法律规定的捐款，也不容忍这样的行为。另外，“我们没有发生过这种事的证据。”

一位前自由党资深官员告诉记者，这种由志愿者和支持者组织的私人筹款活动，党管不过来，组织者也不一定在党内有正式位置。

总理特鲁多在过去一年里出席过三次在华裔商界领袖家里举办的筹款晚宴，其中包括五月在王标家中的那一次。反对党和舆论界对参加者是否获得优待非常关注。但是Linda说，其实参加这些活动的华人并不是为了就某个特别的生意向政府官员游说。“我们只是想展示我们作为新一代移民的形象。我们的祖国也繁荣了，我们为祖国骄傲。”

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《环球邮报》报道原文

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