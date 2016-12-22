两千多加拿大人想当参议员，其中有色族裔不到1%。

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加拿大联邦政府今年7月曾“公开招聘”21名参议员，以补上参议院里的空席位。负责遴选和推荐的独立委员会说，一共有2757名加拿大人报了名。

CBC议会事务记者Aaron Wherry报道说，在这两千多人中有60%是男性，68%的第一语言是英语，13.6%是原住民，4%是同性恋。来自有色少数族裔的报名者仅有25人，不到1%。

21名新参议员代表七个省份。委员会从报名者中为每个席位推荐5位候选人，总理特鲁多从中选出一人推荐给加拿大总督约翰斯顿。整个过程耗资90万加元。

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他们的任命已于上个月宣布。分配给BC省的席位任命了出生于马来西亚的华裔学者胡元豹。

民主机构部长蒙赛福星期三宣布开始另外6个参议院空缺席位的报名和选拔。其中3个给新斯科舍省，2个给安大略省，1个给新不伦瑞克省。上一次没有被选上的人这次仍然可以被考虑。

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（RCI with CBC）

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