加拿大全国大部分地区将迎来白色圣诞

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加拿大气象预报部门说，今年从加东的弗雷德里克顿到平原省份的埃德蒙顿和温尼伯，大部分加拿大人将享受白色圣诞，更不用说冬季本来多雪的北方三地区首府耶洛奈夫，怀特霍斯和伊卡律特。

气象学家克里斯.斯科特说，许多城市的银妆来自此前的积雪。BC省大温地区和该省南部海岸地区的积雪会在未来几天化掉，因此这个地区的人看见白色圣诞的可能性不大。另一个绿色可能多过白色的地区是新斯科舍省。

而在加拿大中部的曼尼托巴省，萨斯喀彻温省东部部分地区和安大略省西北部，降雪量将超过装点圣诞节的需要。暴风雪将穿过这个广阔地带，可能打乱人们的假日出行计划。斯科特尤其提醒曼尼托巴省南部的居民上路前注意暴风雪警告。

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加拿大歌手Michael Bublé和 Shania Twain演唱的“白色圣诞”：

（RCI with CP）

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