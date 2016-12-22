我们不涨价：阿省自助租车公司表示实施碳税后生意可能更好

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阿尔伯塔省自2017年元旦起开始实施碳税，汽油价格将随之上涨。但是该省的两个主要自助租车公司表示，因汽油涨价增加的成本在可以忽略不计的范围，因此它们将不会提高租车费用。

埃德蒙顿市的Pogo CarShare公司老板科勒伦.莱恩说，燃油涨价反倒可能有利于公司扩大业务。因为原本需要两辆车的家庭，可能会只留一辆车应付日常需要，需要第二辆车时就使用汽车租赁共享服务。

另一家提供同类服务的公司Car2Go也表示将会把租车价格保持在每分钟0.41加元。该公司在加拿大的多伦多、温哥华、蒙特利尔和卡尔加里四个城市有业务。

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这两家公司提供的自助租车服务和一些城市的自行车自助租赁类似，都是让会员通过APP找到离自己最近的车，用密码开门启动，使用完后交还到公司服务区域内的停车点。

另外，卡尔加里市的出租车公司Associated Cab也表示不会涨价。该公司总裁理查德说，他们的车队从五年前起就开始更新换代，现在四分之三是混合动力车，耗油量跟过去不可同日而语。

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（RCI avec Radio-Canada）

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相关链接:

阿尔伯塔省自2017年元旦起开始实施碳税

如何使用自助共享租车服务？

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