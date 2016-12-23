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专家：2017年加元可能跌到 65美分

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 23 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司报道说，一家大型投资银行的货币分析预测师表示，预计明年加元会更加“痛苦”，未来12个月有可能将会跌到 1加元兑65美分。

麦格理资本市场加拿大有限公司（Macquarie Capital Markets Canada Ltd.）的戴维·道尔（David Doyle）表示，有两个主要因素将把加元再往下拉10美分： 一个是利率，一个是石油价格。目前1加元约合74美分。

利率

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道尔在分析中的最大依据是加拿大和美国在货币政策上突然出现的“分歧”。在美国，美联储在本月早些时候上调了基准利率，并表示预期明年至少再升息 3 次。

与此同时，加拿大银行明确宣布，无意步美国之后尘。经济学家们认为加拿大银行在 2017一年中会保持观望态度，如果采取任何行动的话，也很可能是降低利率，而不是提升。

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报道说，加拿大和美国这两个密切相关的国家在货币政策上出现分歧的情况很少，因此当这种情况发生时，影响往往很大。

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这个星期，道尔在接受采访时表示，“我们认为，加拿大银行要么将稳坐不动，要么是甚至降息，加美的这种分歧将推动加元走低，降到 65美分的水平“。

石油价格

加拿大人非常熟悉的另一个重要因素是石油价格的影响。 目前石油交易价在每桶 52美元左右,  道尔认为石油价格在未来12个月将略有上升，达到约为每桶 57美元。

通常情况下，油价上升将带动加元升高，但道尔认为若油价上升，这种适度的增长不足以抵消利率的影响。

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道尔说，“现在圈子内人士的观点是，明年油价不太可能超过60美元， 如果原油价格真的超过了60美元，那个时候我们就得重新评估加元的走向，把新情况纳入进去”。

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报道说，如果油价上升，加元走低，对加拿大一直遭受痛苦的能源产业来说可能是个福音。

这是因为加拿大石油公司以加元运营业务，而他们的大部分收入都是以美元计价。如果原油价格高到 60美元/桶，那么对这些公司来说每桶原油的价格可达到 85 到 90 加元。

这可是巨大的”长进“，今年2月加拿大的石油价格一度下滑到每桶不到 15美元。因此，低加元，加上石油价格的回升，有利于加拿大的石油公司。

道尔说，真正的受益者将是阿尔伯塔省。

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特朗普效应

报道说，然而，在这一切中还有一个变数，这就是唐纳德·特朗普（Donald Trump ）将出任美国总统。

戴维·道尔说，针对地缘政治，特朗普采取什么样的政策，有可能会带来油价大幅上涨，从而使加元上升。

与此同时，特朗普承诺要重谈北美自由贸易协定，加拿大产品有被征税的可能，这种情况显然会让加元大跌。

他说，“我们分析了风险在哪里，走向是什么，从目前来看，加元的走势是可能更低“。

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（RCI with CBC）

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