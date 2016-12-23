加拿大不少手机用户仍然遭受账单冲击

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

智能手机已经成了绝大部分加拿大人生活中不可缺少的一部分，人们用手机打电话、照相片、发短信、收发电子邮件、网上购物。

账单冲击

但加拿大手机用户中不少人都有过“账单冲击bill shock”的经历，就是收到手机月费账单后被奇高的额外收费吓得差点晕过去。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这些手机月费之外的额外收费最常见的是数据流量超额费、也可以是国际漫游费。

行为准则

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司记者索非亚.哈里斯Sophia Harris报道说，负责监管手机电讯服务的加拿大广播电视和电讯委员会Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)，最近出资进行了一次手机使用者民意调查，想知道在2013年CRTC推出“手机服务公司行为准则 ”wireless code后，加拿大手机使用者对手机服务公司的满意度是否有所提高。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

过高的手机流量超额费是消费者抱怨的一大问题 © CBC

加拿大广播电视和电讯委员会在其制定的“手机服务公司行为准则”中规定，手机服务公司收取的国际漫游费每个月一般不得超过1百加元，数据流量超额费用每个月一般不得超过50加元。这些规定似乎对帮助手机使用者对付“账单冲击”问题起到了一定的作用。

民调结果

根据TNS Canada今年9月份对加拿大全国1277位随机抽选的成年手机使用者的调查，虽然有21%的手机使用者说他们仍然有账单冲击问题的经历，但这个比例比2014年的调查已经减少了7个百分点。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

那些说自己在CRTC推出“手机服务公司行为准则 ”后仍然有账单冲击经历的手机使用者中有48%的人说，导致他们手机月费账单额外收费奇高的是数据流量超额费；另有17%的手机使用者说他们的账单冲击来自过高的国际漫游费。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从总体上来看，1277位参加调查的手机使用者中有46%的人说他们在过去一年中支付过数据流量超额费；这些数据流量超额费在50加元到500加元之间。

加拿大广播电视和电讯委员会CRTC将在2017年2月份就加拿大手机服务公司执行“手机服务公司行为准则 ”的情况举行公众咨询活动，以决定是否需要对之加以修改。

不少加拿大手机使用者抱怨说，过去手机服务公司主要是靠征收电话通话时间超限费谋取暴利，现在则是靠高的毫无道理的数据流量超额费和国际漫游费谋取暴利。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 需要竞争： T-Mobile公司7月份推出无限流量套餐 © T-Mobile/YouTube

维权组织的要求

互联网维权组织OpenMedia认为，在加拿大消费者需要越来越多的手机数据流量的情况下，加拿大广播电视和电讯委员会应该迫使手机服务公司提供低月费大流量套餐、提供价格合理的无限额流量套餐。此外，在国际旅行日益频繁的情况下，CRTC应该督促加拿大的手机服务公司与时俱进，取消国际漫游费，至少是应该先取消加拿大和美国之间的国际漫游费用。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada