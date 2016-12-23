加拿大经济今年10月萎缩 0.3%

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加拿大统计局星期五（12月23日）报告说，加拿大10月份的国内生产总值缩减了0.3%，是自今年5月份以来首次出现萎缩。

报告说，制造业、采矿业和石油/天然气等行业平均萎缩了1.3%，尽管服务行业（包括房地产、零售和批发贸易等领域）小幅上升0.1%，但不足以抵消负增长。

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蒙特利尔银行BMO的经济学家Doug Porter说，制造业下滑两个百分点，这是自经济衰退以来第二个最糟糕的月份，机械、金属、炼油、食品领域，本月都出现严重下滑。

丰业银行Scotiabank 的经济学家Derek Holt 表示，加拿大统计局刚刚公布的数据令人沮丧，现在看来，今年第四季度的经济总体大概只能有0.3%的微小增长。

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他说，尽管第四季度的很多数据还没有出来，但想看到第四季度能有“体面”的增长，大概不会那么容易。

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（RCI with CBC）

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