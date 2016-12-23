加拿大乐坛天后赛琳娜.迪翁拒绝为特朗普就职典礼献唱

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加拿大流行乐坛天后赛琳娜.迪翁成为又一个拒绝在特朗普就职典礼上演唱的大牌明星。据美国娱乐新闻网The Wrap报道，特朗普的老友、拉斯维加斯酒店业大亨史蒂夫.韦恩答应说动迪翁献唱，但没能实现承诺。

迪翁目前在拉斯维加斯的凯撒皇宫大酒店签约驻唱。她的演出是当地旅游业的吸金石。

演艺界明星受邀在美国总统就职典礼上表演一向是莫大的荣耀，但是定于1月20日的特朗普就职典礼却遭到抵制，到目前为止还没有一个一线明星接受邀请。韦恩此前曾请过美国乡村歌手布鲁克斯（Garth Brooks），也未成功。不过韦恩矢口否认参与邀请明星的事。

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其他拒绝出演的人还包括英国老牌明星艾尔顿.约翰（Elton John）和意大利男高音安德烈.波切利（Andrea Bocelli）。此前有报道说，波切利一度答应献唱，但是后来在粉丝的压力下反悔了。

到目前为止，唯一确定在特朗普就职典礼上演唱的歌手是16岁的美国达人秀参赛歌手Jackie Evancho。她将在特朗普宣誓前演唱美国国歌。

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