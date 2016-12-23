不许打孩子，每天换袜子：魁北克城市政府推出移民难民生活指南

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省首府魁北克城的市政府星期四（12月22日）推出一份为定居该市的移民难民准备的生活指南手册，内容从法律、文化到生活习惯，从“不要为避免罚单塞钱给警察”到“一天至少刷两次牙”。

当然，市长拉博姆表示，落户当地的移民和难民从来没有被发现有该指南提到的问题。他说，移民难民可能来自风俗习惯和法律不太一样的国家，发行指南只是为了帮助他们了解当地社会。该指南也提供了住房、气候、交通和饮食等方面的信息。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 魁北克城市长拉博姆与移民合影留念。 © Radio-Canada

魁北克城市政府很快将把这份指南刊登在其官方网站上，并将向该市的移民难民服务机构分发印刷版。先睹为快的《魁北克日报》记者Taïeb Moalla摘录了其中几条：

禁止体罚孩子。

殴打配偶违反刑法。

发生性关系必须双方同意，即使是在已婚夫妇之间。

加拿大禁止乱伦。

看到交通灯上的白色人形侧影再横穿马路。

袜子和内衣穿一次就洗。

用抽油烟机减少做饭的味道，以保持邻里和睦。

在魁北克省年满18岁才有权购买酒精饮料。

在有关报道下留言的读者观点不一。有些人嘲讽市长瞎操心，自己做好再管别人不迟，有些人认为指南的内容还不够详细，自告奋勇地又建议了几条。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

(RCI avec Journal de Québec)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada