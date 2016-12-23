因报仇心切付出代价：一魁省女子被判向兄弟遗孀赔偿数万加元并被剥夺继承权

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魁北克省高等法院上周就一起少见的案子做出判决。一个家住拉瓦尔市的女子因在兄弟的葬礼上公开他和妻子之间一次争执的录像，被判向他的遗孀赔偿45000加元，同时被剥夺了继承他的遗产的权利。

但被告的本意是为兄弟报仇。后者2013年因患癌症去世。他生前曾怀疑妻子出轨，住院治疗期间有一次曾在电话里和她就此争吵。当时被告正好去探望他，偷偷录下了他打电话时的声音和画面，并在后来的葬礼上突然向在场的众多亲友播放录像。此事在他们所属的社区中掀起轩然大波，死者的妻子和两个女儿因此受到j极大的羞辱和刺激。

被告至今不承认伤害了母女三人。但是主审法官引用一位出庭作证的专家的话说，她的行为属于极为严重的侵犯。

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法庭记录显示，这名男子患病住院后，他的妻子独力挣钱养家和照顾孩子，同时抽时间去医院看望他。他的母亲和被告有更多的时间陪在病房里，并利用这个机会经常诋毁他的妻子。

另外，死者生前曾修改遗嘱，取消妻子继承权，改由被告继承财产。被告称这是为了将来把财产转交给他的孩子，但遗嘱中并未提及。法庭同时判决这份遗嘱无效，仍由死者遗孀和女儿继承财产。

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（RCI avec La Presse）

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