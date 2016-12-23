新不伦瑞克省男子在菲律宾救人不幸遇难

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本星期三在菲律宾，48岁的蒙克顿市民杰拉德.亚瑟跳进水里救人，不幸遇难。他当时和女友正在菲律宾旅游。

据菲律宾GMA新闻社报道，事情发生在菲律宾奥罗拉省的卡西古兰市。那天风浪很大，一个游泳的菲律宾女子被浪卷走。亚瑟见状跳下水去救她，但是没有成功，两人均溺亡。

在蒙克顿，刚刚与他分别没几天的亲友们无法相信这个消息。他的朋友沃尔顿说，他的体能和游泳技术都很一般，不是运动员类型的人。他盼这次旅行已经盼了好久。“你简直找不出比这更悲伤的事了。”

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另一个名叫迪布里的朋友说，他如果有个未嫁的女儿，会希望她遇到亚瑟这样的人。“他是个正派人，一个绅士。”

（RCI with CBC）

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