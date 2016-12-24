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冬季开车：别人车上掉下冰块砸坏你的车窗，谁该负责？

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 24 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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在加拿大的冰天雪地里开过车的人，都知道前面汽车顶上积累的冰雪有随时被甩出来的可能。

加拿大安大略省的居民特里斯坦·布朗 （Tristan Brown）就遇到了这样的情况。

这个星期一（12月19日），在参加完一个圣诞聚会后，他开车回家，途中一辆运货卡车上甩下来一块冰，把他汽车的挡风玻璃砸得惨不忍睹。

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加拿大多伦多星报的 ELLEN BRAIT 报道说，当时布朗正在401高速公路上行驶，看到一辆大卡车在并入高速公路，布朗换了车道，给卡车让位，就在这时发现卡车顶部甩下一大块冰雪，迎面而来，他想躲开但没躲成，这一大块冰正正好砸在了他的汽车挡风玻璃上。

布朗说，他的福特F-150皮卡的挡风玻璃被砸碎了，后视镜也被砸掉了，好在自己没受伤。

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布朗接下来做的是，开始按喇叭和加速，向卡车司机示意，表示有事故，让他停车，在卡车司机把车停到路边后，他叫来了警察。

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让布朗颇为不解的是，警察到达以后，没有对卡车的司机进行任何惩罚，既没有给卡车司机开罚单，也没对他予以警告。

事故与保险

© Gendarmerie royale du Canada

对此，安大略省警察局的警官朱利安娜·坡里特（Juliane Porritt）解释说，这样的事故被归类为汽车碰撞。

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她说，在这种情况下，如果遭到损害车辆的修车费用低于 2,000加元，那应做的就是，两个司机彼此交换信息，通过两方的保险公司解决索赔。

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冰块对布朗的汽车造成的损失最后总计为1,144加元，由他的保险公司支付了这笔费用。

警官坡里特说，如果是卡车司机有疏忽的行为，则警方会开出罚单，但如果司机看来采取了能做的一切来保证安全，警方就可能不予以惩罚。

她补充说，每个事故的情况都不同，每起撞车也不一样。

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卡车公司要求司机除冰雪

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ERB 集团是该运货卡车的 “主人”，这个公司的人力资源副总裁戴维·迪特里奇（David Dietrich）表示，公司要求所有的卡车司机在驾驶前都要清除车上的冰雪，而那辆卡车的司机在上路前花了18分钟来清除冰雪。

不过，安大略省卡车协会 （Ontario Trucking Association）的发言人马克·贝盖托（Marco Beghetto）说，清除卡车顶部的雪和冰是很困难的。

他表示，卡车司机不能自己爬到车顶去除冰，这是违反工作场所安全规则的。理想的情况是，卡车公司有清除冰雪的设施，但即使有这些设备清除了冰雪也不够，如果有暴风雪的话，卡车在运货的途中，或在送货地点停车场的卸货期间，车顶都会继续积累冰雪。

ERB卡车集团的戴维·迪特里奇说，巧合的是，就在同一天，12月19日，我们也有一辆卡车被从一辆小汽车上甩出来的冰砸坏了挡风玻璃。所以，不只是运货卡车有这样的风险，其他类型的汽车也有。

（RCI with ELLEN BRAIT， TorontoStar）

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