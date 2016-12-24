一条腿也能做个好妈妈：纽芬兰残疾单身母亲感动公众

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在加东圣约翰斯市积雪的人行道上，一个只有一条腿的年轻女子拄着双拐往前走，胸前还用婴儿背带裹着一个孩子。她一面小心地选择两根拐杖和右脚的落点，避开会让她滑倒的地方，一面喃喃地和怀里的女儿说话。她是去社区信箱取信的。这一幕如果让反对取消送信上门服务的人士看见了，一定会拿来做一个有力的论据。

实际上，这个名叫席妮.勒宁的单亲妈妈购物也好，看医生也好，去哪里都这样带着女儿罗娅尔。出门买东西的话，35磅重的孩子之外还要加上大包小包。远的地方坐公交车，但走到她家附近的车站还需要上十几级台阶。出租车她负担不起，童车没办法推。勒宁承认冬天出门不容易，但是也自豪地说，她从没让女儿摔着。

勒宁今年26岁。她15岁那年患了坏死性筋膜炎，这种病俗称食肉菌感染，发作急，死亡率高。勒宁的病情严重到器官衰竭，医生已经建议她的父母准备后事。后来虽然保住了性命，但是左下肢从臀部以下被整个截去。这也是她不愿意用假肢的缘故。因为她的假肢必须固定在腰部，用它走路比用拐杖慢，行动很不方便。两岁的孩子已经会到处乱跑，走得慢更追不上她了。

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勒宁说，残疾不能阻挡她做个好妈妈。“你会像任何一个妈妈那样，为孩子尽最大的努力。什么事到最后都会找到解决的办法。对孩子的爱就是你的动力。”

也许是为母则强，也许是天性强韧，勒宁在接受CBC采访时表现得很乐观。她说，做母亲是她一生做出过的最正确的决定。尽管她的生活看在旁人眼里实在艰难，但她自己似乎没有意识到。她认为自己是个有福气的人，因为有罗娅尔在。

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只有在讲到罗娅尔的孪生妹妹贝尔时她没有忍住眼泪。她说：“我是一对双胞胎的妈妈，只是有一个孩子在天堂里。”贝尔出生一周后因病夭折。

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报道引起公众反响

CBC记者Amy Stoodley的采访报道在电视上和网上播出不过几个小时，一些市民就做出了反应，表示愿意提供帮助。其中圣约翰斯市一家儿童用品商店的店主吉奈特.默菲送给勒宁一副新背带，还送给罗娅尔一双新靴子。勒宁的反应证明这是雪中送炭。原来的背带对罗娅尔来说已经太小了。她说，婴儿背带对她来说就跟别人的车一样重要。

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CBC记者MarilynBoone报道说，还有人通过电台捐钱，希望能让母女俩出门打车。还有些市民送来了衣服。勒宁表示非常感谢。

（RCI with CBC）

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