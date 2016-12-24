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Facebook Live将扩张至音频直播

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 24 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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两周前，Facebook宣布其视频直播Facebook Live支持360度视角视频。现在Facebook又宣布将推出Facebook Live音频直播。

Facebook在其博客上称，他们注意到很多新旧媒体在创造性地使用他们的Facebook Live视频直播。在视频上显示静态图片，而实际上进行的是音频直播。

对于某些广播类媒体和某些内容，例如访谈和音频读书，Facebook Live音频直播是相对合适。如果再添加一点想象，音频直播也很容易和音乐内容搭上边。

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而且对于很对网络条件相对较差的偏远地区而言，音频直播所需要的网络带宽要远小于视频。

Facebook 音频直播功计划于明年上线，将面对所有内容提供商和用户。目前试用期间与 Facebook 进行合作的媒体有 BBC、LBC 和 Harper Collins，以及作家 Adam Grant 和 Brit Bennett。

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为了适应人们边做其他事边听音频的习惯，Facebook表示音频直播可以在Android系统里退出Facebook应用后继续收听。但由于系统限制，IOS只能在应用里收听。

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© facebook

音频是一个挺有意思的领域。无论网络如何发达，地方广播节目的收听观众总是比较稳定，财务状况也好。存在了多年的Podcast音频博客也逐步上升，受到了很多人的欢迎。

Facebook在 Live直播领域可以称之为痴心不改、不断推进，加上音频实际上Facebook Live已经深入到全媒体领域。而这，还不算其在360视频和VR领域等未来媒体形式的布局。

社交和媒体结合是目前社交应用发展的大趋势，争夺的是人们有限的注意力。

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个人的交流和媒体之间的界限模糊，网络不断将人际交流公共化，私有的空间和公共空间混在了一起。

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社交媒体和媒体慢慢会变成一回事，那个镜头会无所不在。不管喜不喜欢，这就是我们面对的人际和媒体现实。

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文章分类: 因特网社会科技

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