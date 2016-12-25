周末网络广播（2016年12月25日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。在今天的节目里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

第一篇报道讲的是不列颠哥伦比亚省的毒品危机

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加拿大不列颠哥伦比亚省的验尸机构说，自 2016 年1月到11月30日，BC全省已经有 755人因用毒品过量死亡, 比去年同期激增70%。仅11月份一个月，BC省就有128人因用毒品死亡，相当于平均每天4个人，这个数字是前几个月的两倍之多，也是 BC省至今为止最高的单月毒品死亡人数记录。赵黎报道

第二篇报道讲的是风寒指数是什么

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada © CP/Justin Tang

整个冬季里，“风寒指数”（wind chill）是一个加拿大人经常听到的词。从比较温暖的国家移民到加拿大来的人，如果告诉家乡的亲友今天的风寒指数，他们或是觉得你肯定弄错了，或是对你充满同情，觉得你还不如报名移民去火星算了。那么风寒指数到底是个什么标准呢？吴薇报道

第三篇报道讲的是圣诞和新年假期加拿大机场异常繁忙的情况

© CBC

离圣诞节还剩几天，加拿大的两大机场 – 温哥华国际机场 （Vancouver International Airport）和多伦多皮尔逊国际机场 (Pearson International Airport ) 超级繁忙，有的乘客是为了回家过节，有的乘客是假期去夏威夷、墨西哥等气候暖和的地方旅行。预计在这个周末和下个周末，温哥华机场平均每天要“吞吐”乘客6万人。赵黎报道

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第四篇报道讲的是加拿大油砂矿基地阿尔伯塔省征收碳排放税的情况

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© Nicolas Steinbach/CBC

阿尔伯塔省政府把碳排放税2017年第一年的税率定为对每吨二氧化碳排放征收20加元，2018年1月起提高到30加元。如果阿省遵守和联邦政策保持一致的承诺的话，碳税到2022年将增加到每吨50加元。CBC记者Erin Collins 和Robson Fletcher走访了几位阿省人，他们的经济状况不同，对气候变化和减排的态度不同，因此对即将到来的碳税也有着各不相同的反应。吴薇报道

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的4篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听，祝您健康愉快，下次节目见！

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