房价奇高让维斯勒打工者不得不在车里睡觉

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几年前曾经与温哥华联袂举行过冬季奥运会的加拿大太平洋沿岸的滑雪胜地维斯勒，在2010年冬季奥运会前就开始房价猛升，到现在不要说买房居住、就是租房居住对许多在维斯勒工作的打工者来说也成了负担不起的事情，他们只好选择在自己的汽车里过夜。

英国来的年轻木匠戴维斯与朋友在面包车里过夜 © Glen Kugelstadt/CBC

车里过夜一族

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加拿大广播公司记者 Chris Brown和 Chris Corday报道说，年轻小伙子戴维斯Dan Davies 和杰姆斯 Andrew James就属于这样的车里过夜一族。在冬季冰冷的冬夜，他们全身包裹严实之后钻进汽车里的睡袋渡过这漫漫长夜。

戴维斯半开玩笑的告诉加拿大广播公司记者说，他们睡觉的那辆有四十多年车龄的面包车就是他们现在能够找到的最好的“家”。

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24岁的戴维斯来自英国威尔士，职业是木匠，他和朋友一起在12月初来到维斯勒，想边工作边享受滑雪胜地维斯勒。由于维斯勒最近几年闹房荒，有不少工地在开工建设，繁忙的景象甚于2010年奥运会前的建筑热潮。

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维斯勒现在的房地产开发热甚于2010年冬奥会前 © Canadian Press

维斯勒游客如潮

维斯勒滑雪胜地人潮踊跃的原因一是这里非常好的滑雪条件，另一个是加元对美元汇率的低迷吸引了大批的外国游客。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 打工者们不但要与别人“同房“住有时还要”同床“住 © Glen Kugelstadt/CBC

维斯勒副市长坎普顿Jack Crompton指出，人口只有1万的维斯勒市在过去2年新增了1500个工作岗位；这样巨大的就业增长幅度再加上如潮水般涌来的游客，这使得许多想增聘员工的公司由于无法给新员工找到住处而无法增加雇员。

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在省政府的资助下，维斯勒市政府正在建设的有一百个公寓单元的租房住宅区将在2017年夏季完工，已经有615人在排队等待租住这些公寓单元，估计要等两年的时间才能有空房。

找工易找房难

来自英国的年轻木匠戴维斯说，在维斯勒的建筑工地找个工作不难，难的是找个住的地方。想要租房住可房租贵得付不起。比如，一间不大的房子四个人睡，上下铺的上铺每个月就要付1千加元；想在公寓楼单元里分租一个小睡房每个月要付2300加元。

租不起房子想露营吧，夏天在宿营地住帐篷没有问题，但在冬季夜间零下十几度的天气里野外露营不可行。

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戴维斯和杰姆斯合买了一辆老旧的面包车，晚上睡觉前打开发动机吹暖风25分钟左右，然后关掉发动机、趁热钻进睡袋开始睡觉。他们买了健身房的会员票，以使用那里的厕所和淋浴设备。

像戴维斯和杰姆斯这样的车里过夜一族里还有女生。一位在超市打工的女孩就独自一人在面包车里过夜。

车里过夜一族还要打游击

车里过夜一族们有时要打游击找过夜的停车场 © Glen Kugelstadt/CBC

市政府虽然对戴维斯这样在停车场的汽车里过夜的车里过夜一族比较宽容，但有时他们也会由于非法夜间停车碰到吃罚单或者是遇到汽车被拖走的情况。

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在连续吃几张罚单的情况下，车里过夜一族们会暂时离开维斯勒到附近其他城镇停车过夜，等风声不紧了再回来。

RCI with CBC

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