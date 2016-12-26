加拿大四胞胎女婴圣诞照萌翻众人

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今年5月份在加拿大阿尔伯塔省出生的四胞胎女婴Emily, Grace, McKayla 和 Abigail不但继续引人关注，而且她们11月份为圣诞节拍摄的照片和视频在网上出现后立刻火热一片。

为了便于区分、四个女孩有各自的专用颜色 © Webb family

加拿大广播公司记者Gareth Hampshire报道说，这四位女婴在照片和视频中戴着不同颜色的圣诞帽子以便于区分。Abigail是青色、Emily是紫色, Grace是红色, 而McKayla是粉色。

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四胞胎女婴的母亲Bethani Webb 说，养四胞胎最不容易的是她们的饥饿感觉似乎总是在同一个时间到来，四个孩子一起哭着要奶吃可真不容易对付。

Bethani Webb 说这四胞胎婴儿已经显示出姐妹情深的感情，在一起就高兴、稍微分开一会儿就似乎感到孤独。

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