圣诞节卡尔加里穆斯林让邻居感动流泪

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加拿大卡尔加里居民Cindy Russell圣诞节早上被感动得热泪盈眶，几位穆斯林男子上门问她可不可以为她清除车道上的积雪。对于Cindy Russell来说，这不但是暖心的圣诞礼物，而且是来自不同宗教信仰陌生人的善举。

Cindy Russell说人人行善正是我们社会所需要的 © Submitted by Cindy Russell

加拿大广播公司记者David Bell报道说，Cindy Russell圣诞夜在其母亲家里渡过，圣诞节早上她开车回家来取些东西；刚把车开上自家的车道，就看到几位男子、有的还像是高中生模样的小年轻，要免费为她铲除积雪。

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这几位免费为居民铲除积雪的男子是卡城西北区伊斯兰协会Islamic Association of Northwest Calgary的成员，他们这已经是连续第五年这样做。

该协会负责人之一的Muhammad Abbas表示，圣诞节期间为街区居民铲除积雪已经成了协会里年轻人的传统，今年有上百名年轻人参加了铲雪活动；这有助于在社区里传播善意和正能量。

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卡尔加里今年发生了几次针对穆斯林社团的负面事件。卡城西北区伊斯兰协会所在建筑物的窗户10月份就连续两次被人砸坏。

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