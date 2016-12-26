西部暴雪，东部冰雨，加拿大Boxing Day 气候恶劣

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在星期一 （12月26日）节利日 (Boxing Day) 之际，加拿大西部暴雪，东部冰雨，气候恶劣。

在太平洋沿岸的BC省，大部分地区下大雪，一些地区降雪量20-30厘米，加拿大环境部说，BC省降雪于周日晚开始，星期一雪势加大。

与此同时，风速高达70公里/小时的暴风雪横扫平原省份，一些地区降雪达20 – 30厘米，恶劣的天气已经导致温尼伯机场的几十个航班被取消或推迟。

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在东部的安大略省，北部地区下雪，南部则是冰雨和雪交加，星期一早上，大多伦多地区的一些人行道和马路成了溜冰场，警方告诫人们在节利日之际外出时，无论是开车还是步行都得极为谨慎。

在魁北克省，星期一北部将下雪5-15厘米，南部将有冰雨，因此也给人们在节礼日外出采购造成困难，当局告诫大家驾驶小心。

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在大西洋沿岸省份，特别是新不伦瑞克省的部分地区，加拿大环境部说会降雪15厘米，并在周二早上转为冰雨，从而使驾驶变得非常困难。

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© The Associated Press

（RCI with Radio Canada, CBC ）

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