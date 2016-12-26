Boxing Day 2016： 抢购开始

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过完圣诞节，就到了12月26日的节利日（Boxing Day），尽管近年来网购出现爆炸性增长，但加拿大不少热衷购物的消费者们仍然保持着节利日亲自上商店的传统。

© PC / MARTA IWANEK

多伦多早8店就有人排队

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多伦多星报报道说，在多伦多的伊顿中心 （Eaton Center），今天早上8点钟 Apple 店和 Zara 店前面就已经排起了长队。

一到11点，商店纷纷开门，但人们对今年节利日的反应不一。

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一位男子说，折扣很多，我花了不少钱，但很值。另一位男子说，我转了一圈，没看到多少优惠，很失望。

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还有两个人说，有很多打折，全店都是 50%优惠。

一位男子表示，今天出来纯粹是为了花花钱，找乐子。

报道说，低加元也吸引了美国人过境购物，来自波士顿的一对母女，最近几年几乎年年都到加拿大买东西，这位母亲说，加元低，对美国人来说到这里买东西尤其有利。

在被问到为什么不网购，而是自己来买东西时，她的女儿表示，我喜欢亲眼看到要买的东西。

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蒙特利尔一些商店提前开门

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在蒙特利尔市，通常商店在节利日之际都是要到下午13 点才开门。

不过，今年不同，位于方便消费者，位于市中心、艺术广场和老港旅游区的一些商店在今天上午 8 点就敞开了大门。

© La Presse canadienne/Graham Hughes

位于市中心的电器店 Best Buy 的店前，星期一一早就有数十人排队等着买便宜货。

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刚刚买了电器的一位消费者告诉加拿大广播公司，自己省了大约 1,000 加元，他兴高采烈地说，我很惊讶今天早晨商店里的人不多，很多人可能都不知道 Best Buy 今天早上8点就开门了，要不然的话，往年店里挤满了人，跟下地狱差不多。

还有一位顾客一下子买了 3台电视机，准备一个放在卧房，一个在客厅，第三个送给自己的祖母。

店里的一位员工说，平均来说，每台电视都有 200 至 300 加元的优惠，对消费者确实是个可以省钱的机会。

根据魁北克省零售理事会（le Conseil du commerce de détail du Québec）最近的一项调查，今年魁北克省大约三分之一的消费者会在节利日之际去商店寻便宜货，预计人均消费244加元。

（RCI with Radio Canada，Toronto Star）

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