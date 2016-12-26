加拿大习俗：圣诞新年哪里开门和关门

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加拿大人都知道，在圣诞节（12月25日）和新年（1月1日）这两个日子，要想到外面找家正餐馆吃饭，或者去超市买点食品，往往会吃闭门羹。

从传统上来说，在圣诞/新年这两天，加拿大的绝大多数场所是关门的。

停止营业/工作的场所

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12月25日和1月1日，停业的场所包括：

政府机构 （联邦机构圣诞节休2天，新年休1天，省和市的政府机构休的时间可更长）

大型购物中心

连锁食品超市

酒品店

银行 （通常银行在圣诞节停业2天，新年停业1-2天）

加拿大邮局 （圣诞节停业2天，新年停业1天）

绝大多数西餐馆，快餐馆除外。

照常营业的场所

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加拿大在圣诞节和新年之际绝对不会关门的一个地方是中国城 （Chinatown）。

这两天要想外出吃饭，除了Hotel 的餐厅，就是中国城了。对于中餐馆来说，这可是一年中不可错过的赚钱良机。

一些娱乐场所也照常营业，如电影院、室外滑冰场等等。

公交系统当然运行，但节日期间的车次会减少。

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节日停車

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还有一点要注意的是，节假日期间在马路旁边停车并不免费，大城市里一年365天停车都得交钱。

蒙特利尔市政府一直提醒人们，节假日期间停车计时器正常转，多伦多市政府的规定也称，法定假日里停车的罚单照开不误。

（RCI with CBC）

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