加拿大冰酒世界驰名

加拿大冰酒世界驰名
Photo Credit: Pillitteri Estates Winery

今年安大略省冰酒会是丰收年

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 27 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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加拿大东部地区进入12月份以来是冰雪交加，冬天似乎是早早就来到了安大略省南部的葡萄酒产区。

冬天早、酒庄笑

造冰酒的冰葡萄很娇气

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造冰酒的冰葡萄很娇气 © Pillitteri Estates Winery

不过，对于这冰雪交加的天气，安大略省的冰葡萄酒生产商却是很高兴，因为今年葡萄的丰产再加上寒冷的天气，这正是冰酒的丰收所需要的条件。

加拿大广播公司记者Clare Bonnyman报道说，持续的低温天气意味着安大略省南部的冰酒生产商不但可以比往年提前几个星期采摘冰冻的葡萄，而且可以在白天、而不是必须等到夜里的低温环境才去采摘葡萄，这是可遇不可求的天公为冰葡萄作美的好天气。

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做冰酒要冰葡萄

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根据加拿大葡萄酒质量协会的规定，制造冰葡萄酒的葡萄必须在室外气温连续几个小时低于零下8摄氏度的情况下才能采摘，而且要在与采摘时相同的低温温度下对葡萄进行压榨取汁。

为保证低温常常要在夜里采摘冰葡萄

为保证低温常常要在夜里采摘冰葡萄 © Pillitteri Estates Winery

安大略省的冰酒生产商采摘冰葡萄的季节一般是每年的12月份到下一年的2月份、有的年份甚至会持续到3月份，经常是夜里只有几个小时的时间才满足收获冰葡萄的低温条件。而今年却是有好几天的时间可以在大白天不用掐着时间、看着温度计去采摘葡萄，结果是安大略省的主要冰酒酒庄在圣诞节前就完成了绝大部分冰葡萄的采摘工作。

早摘收冰葡萄和在白天采摘冰葡萄意味着减少架上葡萄的损失和采摘时的耗损。

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白天采摘冰葡萄效率高、耗损小

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白天采摘冰葡萄效率高、耗损小 © Pillitteri Estates Winery

加拿大冰酒驰名世界

加拿大是世界主要的冰酒生产商，安大略省又是加拿大最主要的冰酒生产基地，占了加拿大全国冰酒产量的80%95%。而安大略省冰酒的至少60%产自靠近尼亚加拉大瀑布的湖边区Niagara-on-the-lake。

尼亚加拉湖边区的酒庄Pillitteri Estates Winery是冰酒生产大户。该酒庄酿酒事务负责人斯陵格兰Jamie Slingerland指出，随着地球变暖的问题越来越明显，一些欧洲国家酒庄由于年底前持续几天冰点以下气温的天气难寻，其冰酒的产量明显下降，有的酒庄干脆放弃生产冰酒；这意味着世界市场对加拿大安大略出产冰酒的需求不断上升。

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Pillitteri Estates Winery现在已经世界上最大的出口冰酒的酒庄，其葡萄园中的葡萄在秋季成熟后有至少一半要留到冬天再采摘下来做冰酒。

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加拿大冬季常常会出现的几天冷、几天化冻的天气其实正适合酿造不同口味的冰酒，只要化冻的天气不要持续太长时间就不会出现葡萄变质的问题。

加拿大安大略省尼亚加拉湖边区的酒庄Pillitteri Estates Winery的酿酒事务负责人斯陵格兰不无骄傲的说，现在加拿大不但已经是世界最大的冰酒酿造国，而且加拿大生产的冰酒也是世界上质量最好的冰酒。

RCI with CBC

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