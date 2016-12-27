看这小男孩在圣诞节前为流浪者做了什么

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对于加拿大儿童来说，圣诞节是从圣诞老人那里得到礼物的日子；但对于阿尔伯塔省卡尔加里市的6岁小男孩Tate Parker来说，圣诞节期间是他给别人送礼物的时候。

刚搬到卡尔加里市不久的小男孩Tate Parker © Dan McGarvey/CBC

加拿大广播公司记者Dan McGarvey报道说，Tate Parker在搬到卡尔加里市之前住在不列颠哥伦比亚省的维多利亚市，他看到有无家可归的人在公园里睡觉就觉得应该帮助他们。几个月前Tate Parker全家搬到阿尔伯塔省卡尔加里市后，Tate Parker就开始了征集睡袋的慈善活动；对每一个给他送来睡袋的人，Tate Parker从父母给他的零花钱中拿出一个钱来表示感谢。

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Tate Parker自掏腰包给睡袋捐献者一个睡袋一加元 © Dan McGarvey/CBC

在圣诞节前，Tate Parker的父亲开车把Tate Parker募集到的几十个睡袋送到 卡尔加里市Mustard Seed收留无家可归者的慈善中心，由头戴圣诞老人帽的 Tate Parker把睡袋发放给无家可归者。

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一位名叫Noah Perry的无家可归者一边排队等着领取睡袋一边告诉记者说，世界上缺乏的是爱、是关怀，这小男孩真是充满了爱心、他让这个圣诞节变得温暖。

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