冰雨把蒙特利尔街道变成滑冰场

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星期一下午，加拿大第二大城市蒙特利尔市下了几个小时的冰雨，街道上一下子被冰层覆盖。

有的路人在冰上走路摔倒，有的汽车在冰上行驶出了交通事故，而有的人却穿上冰鞋在大街上滑起冰来。

加拿大广播公司记者Melissa Fundira报道说，住在Villeray居民区的24岁的小伙子Frederic Girard星期一旁晚看到街道一片光滑、被冰雨形成的冰层覆盖，于是穿上冰鞋、拿起冰球杆、衣服外面套上一件蒙特利尔冰球队的球衣，沿着Drolet大街滑冰回家。

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Frederic Girard说，冰况很好、在大街上滑冰感觉超爽；平常走路需要10分钟的路程，他滑冰5分钟就到了。



他的朋友Zachary Trépanier拿着手机给他拍摄了一段在大街上滑冰的视频放到了网上，结果是叫好声一片，不到三个小时就有超过1万个点击。

Frederic Girard与Zachary Trépanier商量，下次蒙特利尔再下冰雨时他们要发起一个众人上街滑冰活动，争取打破吉尼斯世界纪录。

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