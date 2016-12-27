加拿大警方在魁北克市击毙一名挥砍刀男子

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在加拿大的魁北克市，星期二（12月27日）凌晨，警方击毙了用大砍刀袭击警察的一名39岁男子。

加拿大广播公司报道说，今天凌晨大约 2:30分，魁北克市附近 Lévis 市的警察开始追赶一辆违规汽车，但该汽车司机拒不停车，之后魁北克市的警察 (SPVQ)和魁北克省的警察（SQ）也加入了追捕行动。

三方警察围追堵截，还动用了带钉子的履带，试图拦住该汽车，都不成功，最后警察用警车撞击该汽车，才使汽车停了下来。

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警方说，在追赶过程中，该男子向车外投掷了一把斧头，而且下车后拿着一把大砍刀，砍伤了一名警察，最后至少两名警官对该男子开枪，他被送到医院后宣布死亡。

被砍伤警察的伤势不重。

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负责审查有警察介入的死亡或严重受伤事件的民间监督机构 – Independent Investigations Bureau (BEI) 已经开始调查这一事件。

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（RCI with Radio Canada, CBC）

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