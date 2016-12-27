加拿大魁北克省的冰旅馆今天开门

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冰旅馆 （l’Hôtel de glace），一直是加拿大魁北克省在冬季吸引游客的一个独特景点。

星期二（12月27日），在位于魁北克市以北的度假村 Village Vacances Valcartier，2017 冰旅馆向公众敞开了大门。

加拿大广播公司报道说，从今天中午开始，游客们将可以进入冰旅馆参观，里面有传统的冰雪酒吧、冰雪大厅、冰雪酒店小教堂等，不过，希望入住旅馆的人，则需要等到2017年的1月4日。

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Hôtel de glace © Hôtel de glace

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Un mariage à l’Hôtel de glace

魁北克冰旅馆的 CEO Jacques Desbois 表示，今年12月份的天气条件一直非常有利，从而使冰旅馆的修建进展顺利。

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这一冰旅馆将总共有44间客房，并设有主题套房，并将在1月20日为 2017冰旅馆季节的正式启动而举办一个烟花晚会。

魁北克的冰旅馆起始于2001年，第一个冰旅馆的地点是在 Parc de la Chute-Montmorency，之后搬了几次家，但都在离魁北克市不远的旅游地区。

今年的冰旅馆将一直营业到2017年3月26日。

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（RCI with Radio Canada）

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