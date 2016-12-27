突然肢体麻木、走路失去平衡？小心隐形杀手 “小中风”

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彼得·查班 （Peter Chaban）是加拿大安大略省的一位居民，2012 年的一个早晨，他来到厨房清洗杯子，这个时候他发现，水从手上流过，自己却没有丝毫感觉，紧接着，他的身体左侧完全麻木，不能动弹，整个人倒了下去。

等救护车赶到的时候，查班已经恢复了知觉，他到多伦多的医院接受了大脑扫描，医生在他的大脑发现了多处病变，显示出他刚刚经历了短暂性脑缺血（TIA），也就是一种临时性中风，可称为 “小中风”。

加拿大广播公司转载加通社 Sheryl Ubelacker 的报道说，64岁的查班原来在一个儿童医院从事研究工作，3年前退休，他说自己之前没有出现任何症状，无论是在工作时，还是在退休后，他都是一个积极活动的人，经常滑雪、打高尔夫球，直到几年前还在打壁球，健康状况一直很好，没有想到居然会被“小中风”找上门。

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年龄越大机率越高

报道说，“小中风” 的发生机率随着年龄而增加。

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在 50岁以上的年龄组，7% 的人会有这种情况，在 70岁以上的年龄组，这个比例上升 到15%，而在80岁以上的人中，大约四分之一的人会遭受 “小中风”。

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患者自己没察觉

更为严重的是，“小中风”往往是隐形的，很多患者有过小中风自己都不知道，所以自然也没有去看医生。

比如，有时突然出现一侧的手臂或腿部麻木无力，或脸部突然歪斜，或走路时突然无故摔倒，但过了几分钟或几小时，这些症状又都消失了。

多伦多圣·迈克尔医院 （ St. Michael’s Hospital）的神经病学家古斯塔沃·萨波斯尼克（Gustavo Saposnik）表示，有的时候，医生是偶然发现一个病人有过一次或多次“小中风” 的，病人往往因其他原因而来医院接受脑扫描，结果医生却发现了其脑部在“小中风”后出现的病变。

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导致中风机率增高

虽然有“小中风”的人之后往往恢复了正常，但萨波斯尼克说，有过“小中风”的人发生”大中风” 的机率是其他人的两倍或三倍，并且更有可能在中风后出现残疾，包括身体一侧完全或部分瘫痪，语言表达能力以及认知能力受损。

萨波斯尼克说，高血压是小中风的一大风险因素，高胆固醇、糖尿病、吸烟，也都增加了风险。

彼得·查班表示，在这次“小中风”后，他决定要更好地“照顾”自己，要更加认真地保持健康的血压，更注意健康饮食，现在他已经开始服药，以降低胆固醇。

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美国心脏协会 （The American Heart Association ）和美国中风协会 （The American Stroke Association）最近发布了第一套 “小中风” 指南，协助医生跟踪护理有过“小中风”的患者，重点放在预防。

隐形“小中风”的常见症状是：

身体一侧的手臂、腿或面部突然麻木或无力；

一只或两只眼睛突然出现视力模糊；

头晕、走路困难或失去平衡；

思维突然混乱，说不出话；

突然无故地严重头痛。

（RCI with CBC）

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