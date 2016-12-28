加拿大16% 家庭是单亲，单身爸爸的处境引关注

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一个人挣钱，一个人抚养孩子，单亲家庭的问题，一直是加拿大关注的问题。不过，长期来社会关心比较多的是单身母亲的困境，最近有研究人员说，单身父亲面临的压力其实和单身母亲的一样糟糕。

加拿大广播公司转载汤姆森路透 Carolyn Crist 的报道说，由多伦多大学研究人员丘雪美（Maria Chiu）率领的一个团队在“流行病学和社区健康杂志”（ Journal of Epidemiology and Community Health）上发表了一个最新研究报告，报告发现，总体来说，单身父亲在身体健康和心理健康上都不如那些有伴侣的父亲。

而且，单身父亲与单身母亲面临相同的精神压力和经济压力。

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丘雪美表示，我们早就知道 “单亲家庭”的结构对这些父母的健康是有负面影响的，但以前很少有研究专门关注单身父亲这个群体。

近年来单身父亲大增

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丘雪美和同事们分析了2001年至2013年的加拿大社区健康调查，调查对象涵括了1,058名单身父亲。

其中，称自己健康状况不佳的单身父亲的人数是有伴侣父亲的两倍。

丘雪美的研究团队写道，“在加拿大，单亲父亲的人数增长很快，快于单身母亲的人数增长，单身父亲现在已经占单身父母群体的五分之一”。

“而且，我们知道，一般来说，男人更不愿意寻求医疗服务，特别是心理健康服务，因为在这方面存在着社会性的耻辱感。

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因此，我们需要更多注意单身爸爸的身体健康和心理健康，就像关注单身妈妈的健康一样”。

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加拿大16% 的家庭为单亲家庭

这一报告说，单亲家庭在加拿大的家庭中占 16%，在美国的家庭中占到 27%，在英国的家庭中占 25%，

安大略省圣凯瑟琳市 （ St. Catharines）布鲁克大学 （ Brock University）的 Terrance Wade 教授没有参与这项研究，但他同意，单亲家庭是加拿大增长最快的一种家庭模式。

他还通过电子邮件回复加拿大广播公司说，在社会中，人们通常不认为父亲是负责照顾和抚养孩子的人。 由于目前仍然普遍存在的男女收入不平等，单身的母亲一般面临更多的经济压力，而单身的父亲在照顾子女上一般会有更多的社会压力。

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经济压力和生活方式

报道说，多伦多大学研究报告所涉及的大多数单身父亲是年纪超过 45岁，以前结过婚的人。

在这些人中，每 5人中就有1人年收入不足3万加元，还有15%的人失业。

另外，五分之一的人患有两种或两种以上的慢性病，十分之一的人患有情绪/焦虑症。

在生活方式上，与单身母亲相比，单亲父亲更倾向于较少吃水果和蔬菜，体重超重，并饮酒。

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更多关注单身父亲

丘雪美在报告中谈到，修订相关的公共政策会有助于更多的单身父亲获得社会援助以及对儿童的支持服务。

她说，这不是说，单身爸爸得不到单身妈妈所享有的服务，但有一点确实需要考虑到，这就是男人不太愿意寻求帮助，我们得找到途径，消除这一障碍，以确保每个人都能获得所需的服务。

上述研究由多伦多大学、麦克马斯特大学、妇女学院医院、安大略省癌症护理中心、多伦多成瘾和心理健康中心、多伦多临床评估学研究所的研究人员共同进行。

（RCI with CBC，Carolyn Crist/ Thomson Reuters）

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