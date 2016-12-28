温哥华两亚裔男子登山失踪，搜寻继续

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星期三（12月28日），加拿大BC省的北岸救援队（NSR）在 Cypress Mountain Resort 一带继续搜索两名失踪男子。

北岸救援队的发言人 Mike Danks 表示，对 Chun Sek Lam 和 Roy Tin Hou Lee 的搜寻行动星期三天一亮就开始。

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64岁的 Chun Sek Lam 和43岁的 Roy Tin Hou Lee 从圣诞节起失踪，圣诞节那天，工作人员在 Cypress Mountain Resort 的停车场发现了 Roy Tin Hou Lee 的汽车。

星期一和星期二，北岸救援队和 Lions Bay 的20多名志愿者进行了全天的搜寻行动。

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加拿大广播公司报道说，据信 Chun Sek Lam 和 Roy Tin Hou Lee 都是经验丰富的登山者，但他们没有留下登山的路线图，而且大概也没有做在寒冷冬夜过夜的准备。

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（RCI with CBC）

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