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为什么2016年让我们陷入焦虑？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 28 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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尼斯恐袭，土耳其政变，特朗普当选，英国脱欧公投…… ，2016年是如此风云变幻的一年，韦氏词典因此把今年的年度词汇定为“超现实”（surreal）。一个关心时事的人很容易感到焦虑、沮丧和对未来的担忧。

上个星期在温尼伯市街头，CBC记者随机采访了几位市民, 其中一位说：“不管是在加拿大本土还是海外，总是有让人担惊受怕的事发生，我感觉好像这个世界不会好了。” 一位父亲说，看看叙利亚发生的事，还有特朗普当选，再加上隔三差五就发生的天灾，我真是受够了。我总是告诉孩子：‘关掉电视，关掉电脑，去找本书看。“ 另一位女性市民决定在新的一年里采取“鸵鸟政策”：不看新闻，练瑜伽，和有正能量的人来往。

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© PC/CP/Parc Jasper

天灾人祸年年有，为何2016年让我们陷入集体焦虑？

加拿大政治学学者克里斯.库塔纳（Chris Kutarna）说，我们对事情的预期常常是直线型的：某个进程的不可避免，某些价值观的不可撼动，等等。 2016年之所以令人震惊，部分原因正是事情的发展一而再、再而三地偏离了我们想象中的直线，让我们看到原来我们心目中那些不可避免、不可撼动的趋势原来如此脆弱，很容易就朝着别的方向去了。

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这就已经够让人焦虑的了，而不少人还喜欢把事情联系起来看。欧盟危机和特朗普当选之间的联系，再加上时不时就上头版的恐袭，我们对新的一年的展望就是反全球化，经济民族主义，政治分裂，甚至可能爆发第三次世界大战。

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有时候你退后一步才会看到完整的画面

库塔纳说，最难的从各种坏消息的裹挟中抽身出来，看到事情的全貌。实际上，今天的世界上也有许多积极的力量在发挥作用。要讲好消息也是讲不完的。小到渥太华红黑橄榄球队赢得了格雷杯，大到全球极度贫困人口在过去25年当中减少一半。后一项是历史性的成就。

万物皆有裂缝，那是光进来的地方。《赞歌》，加拿大诗人歌手莱昂纳德.科恩

库塔纳认为，我们目前所处的时代一方面在走向瓦解，另一方面提供了新的可能、新的方向。我们站在2017年门口，如同处于大卫和巨人歌利亚交战的时刻。这不是悲观和焦虑的时候，而是行动的时候。在过去一年里，我们看到文明、尊严和人道等“社会技术”被破坏所造成的后果。那么在2017年，如果我们每一个人在各自所处的环境里努力修复它们，一定也是会产生结果的。

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© AP/John Locher

他说，如果到明年这个时候没有发生新的大规模国际冲突，就说明我们在这一年里，在抗击恐惧、分裂和敌意的行动中出了一份力。

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克里斯.库塔纳在渥太华卡尔顿大学毕业后，先后在欧美等地深造和工作，曾两次获得加拿大总督学术研究勋章。他目前是英国牛津大学马丁学院的助理研究员，出版的著作包括《发现的时代》（Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance）。

（RCI with CBC）

莱昂纳德.科恩的《赞歌》：

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