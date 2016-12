为什么2016年让我们陷入焦虑？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

尼斯恐袭,土耳其政变,特朗普当选,英国脱欧公投…… ,2016年是如此风云变幻的一年,韦氏词典因此把今年的年度词汇定为“超现实”(surreal)。一个关心时事的人很容易感到焦虑、沮丧和对未来的担忧。

上个星期在温尼伯市街头,CBC记者随机采访了几位市民, 其中一位说:“不管是在加拿大本土还是海外,总是有让人担惊受怕的事发生,我感觉好像这个世界不会好了。” 一位父亲说,看看叙利亚发生的事,还有特朗普当选,再加上隔三差五就发生的天灾,我真是受够了。我总是告诉孩子:‘关掉电视,关掉电脑,去找本书看。“ 另一位女性市民决定在新的一年里采取“鸵鸟政策”:不看新闻,练瑜伽,和有正能量的人来往。

天灾人祸年年有,为何2016年让我们陷入集体焦虑?

加拿大政治学学者克里斯.库塔纳(Chris Kutarna)说,我们对事情的预期常常是直线型的:某个进程的不可避免,某些价值观的不可撼动,等等。 2016年之所以令人震惊,部分原因正是事情的发展一而再、再而三地偏离了我们想象中的直线,让我们看到原来我们心目中那些不可避免、不可撼动的趋势原来如此脆弱,很容易就朝着别的方向去了。

这就已经够让人焦虑的了,而不少人还喜欢把事情联系起来看。欧盟危机和特朗普当选之间的联系,再加上时不时就上头版的恐袭,我们对新的一年的展望就是反全球化,经济民族主义,政治分裂,甚至可能爆发第三次世界大战。

有时候你退后一步才会看到完整的画面

库塔纳说,最难的从各种坏消息的裹挟中抽身出来,看到事情的全貌。实际上,今天的世界上也有许多积极的力量在发挥作用。要讲好消息也是讲不完的。小到渥太华红黑橄榄球队赢得了格雷杯,大到全球极度贫困人口在过去25年当中减少一半。后一项是历史性的成就。

万物皆有裂缝,那是光进来的地方。 《赞歌》,加拿大诗人歌手莱昂纳德.科恩

库塔纳认为,我们目前所处的时代一方面在走向瓦解,另一方面提供了新的可能、新的方向。我们站在2017年门口,如同处于大卫和巨人歌利亚交战的时刻。这不是悲观和焦虑的时候,而是行动的时候。在过去一年里,我们看到文明、尊严和人道等“社会技术”被破坏所造成的后果。那么在2017年,如果我们每一个人在各自所处的环境里努力修复它们,一定也是会产生结果的。

他说,如果到明年这个时候没有发生新的大规模国际冲突,就说明我们在这一年里,在抗击恐惧、分裂和敌意的行动中出了一份力。

克里斯.库塔纳在渥太华卡尔顿大学毕业后,先后在欧美等地深造和工作,曾两次获得加拿大总督学术研究勋章。他目前是英国牛津大学马丁学院的助理研究员,出版的著作包括《发现的时代》(Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance)。

(RCI with CBC)

莱昂纳德.科恩的《赞歌》:

