开车等红灯发短信，33% 的加拿大驾驶者有此问题

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开车等红灯的时候也不闲着，用手机发短信，根据加拿大汽车协会CAA最近的调查，加拿大约33% 的开车人承认，他们上个月这样做过。

CAA的公共事务副总裁Jeff Walker说，这么高的比例令人不安。

这项调查还显示，将近70% 的加拿大人认为，与开车用手机一样，在等红灯时用手机同样是不可接受的行为。

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加严惩罚

加拿大各省已经对分心驾驶实施高罚款，甚至扣分的惩罚措施，一些省份在进一步加严。

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萨斯喀彻温省就是其中一个，目前该省对在开车时用手机的人予以惩罚，然而，从2017年1月1日起，只要在开车的时候看手机，或者手里拿着手机，都将被罚。

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魁北克省也在今年8月要求联邦政府考虑把驾驶时用手机定为“刑事犯罪”。

魁省交通部长 Laurent Lessard 希望联邦交通部长 Marc Garneau 考虑这一可能性，修改“刑法”。

但联邦司法部的发言人Joanne Ghiz 之后表示，目前已经有执法工具来处理那些在开车时使用手机的人。

（RCI with CBC）

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