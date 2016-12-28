魁省教师入围全球最佳教师奖，如获奖愿分享百万美元奖金

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今年5月份，魁北克省雷维市的中学教师伊万.吉鲁瓦（Yvan Girouard）当选为2016年加拿大十佳教师之一，从总理特鲁多手中接过优秀教师证书。本星期，他又入围全球最佳教师奖。这个奖项由美国非营利组织Varkey基金会每年颁发，奖金为一百万美元。

今年的候选人有两万多名。评选委员会从中选出了50名，吉鲁瓦是其中之一。他表示，如果真的获奖，他将和另外前九名入围教师分享一百万美元的奖金。因为“每人得十万比一人独得一百万好。有十万美元，我的所有项目都有经费了。”

吉鲁瓦在雷维市的艾彻曼人中学教科学和环境技术。多年来，他创办了许多课外活动，把教室一点点改造成了博物馆，光是鱼缸就有18个。他说，学生们任何时候都能找到他，不是他班里的学生也能来看鱼，恐龙和其他五花八门的展品。他认为，这样的环境能提高学习的兴趣。

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今年入围全球最佳教师奖的加拿大教师还有两位：在魁省北部因纽特地区偏远村庄任教的Maggie MacDonnell和新斯科舍省的Armand Doucet。

（RCI avec Radio-Canada）

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