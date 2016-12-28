安大略省伦敦市药剂师用药铲吓退劫匪

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本星期二（12月27日）下午在安大略省伦敦市，两个蒙面人闯进了一家药房，喝令药剂师给他们麻醉药。这是药剂师杰夫.罗布经营药房将近三十年来第一次遇到劫匪。他的反应出乎劫匪意料，事后他也有点后怕。

他抓起药铲，猛地掷向劫匪，同时大吼，叫他们立刻滚出去。药铲是药剂师平常用来分拣药片的，并不大，但是很像一把刀。两个劫匪被吓跑了。罗布追出门去，看到他们开车逃走。

罗布说，对方是两个20多岁的壮小伙子。这不是教科书上讲的自卫方式。对方如果有武器的话，他可能会吃亏。但是当时他并没有时间细想。

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目前没有嫌疑人被逮捕。

(RCI with National Post)

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