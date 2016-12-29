冬季冰钓：看加拿大魁北克人的冬季情趣

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冬季冰钓，是加拿大魁北克省颇为流行的冬季休闲活动之一。

每年冬季，在一些结了冰的河面上会出现一个个钓鱼小屋，这实际上是架在冰面上的木质小屋，屋里的冰面凿开一道道冰槽，垂下钓鱼线，人们坐在冰槽旁边，一边聊着天、吃吃喝喝，一边舒舒服服地等着小鱼上钩。

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今年冰钓启动早

加拿大广播公司的 Michel Saba 报道说，今年冬季的冰钓启动得比较早，在圣安娜河（La rivière Sainte-Anne）上，冰钓小村已经基本完成， 冰上已经有了500来个小屋。

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一名男子表示，今年冰钓确实开始得比较早，往年要晚 2-3个星期。

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家庭活动

在魁北克，喜欢冰钓的人大多是拉家带口，或几个朋友结伴，到冰钓小屋里一呆就是一天。

一位带着女儿冰钓的母亲说，今年能在节假日期间来这里，我们很高兴。

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一位男子表示，今年我们是全家人一起来的，算个家庭活动吧。

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另一位男子说，圣诞新年的时候孩子们不上学，大人也有一个星期的假期，全家出动来冰钓更好安排。

经济效益

加拿大广播公司报道说，冬季冰钓，每年能给圣安娜河附近地区带来总共 600万加元的经济效益，而去年由于启动晚，利润也掉了一半。

史蒂夫·马西库特（Steve Massicotte）是圣安娜河冰钓协会的主席，他说，今年的情况不错，去年冬天，由于气候太暖和，冰钓到1月15日才启动。

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他说，去年的这个时间，人们还在河里划船呢，都到了一月中旬，当地的餐馆基本上都是空的，死气沉沉，冰钓对当地的经济有很重要的影响，能支持附近的不少商家企业。

当地商家指靠冰钓

琳·勒杜克 （Line Leduc）是当地一家旅馆的老板，她说，去年情况不好，今年开始得早，旅馆的预订很多，她很高兴，

今年，当地的餐馆也非常忙碌，一家连锁快餐馆的经理索非亚·苏雷特（ Sofia Suret）对加拿大广播公司表示，上一个冬季营业不佳，由于冰钓开始得晚，食客大大减少，收入下降，今年的顾客很多，这几天来一直是人流不断。

据圣安娜河冰钓协会估计，2016-2017这个冬季，会有至少10万人前来此地享受冬钓的乐趣。

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（RCI with Michel Saba /Radio Canada）

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