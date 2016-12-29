影响2017年加拿大房价的5个因素都是啥

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2017年加拿大曾经炙手可热的房地产价格会继续上升还是开始下降，这是一个有房产的人和没有房产的人都关心的问题。

加拿大广播公司资深经济记者皮迪斯Don Pittis报道说，过去几年每年都有专家预测加拿大火热的房地产市场会开始降温、甚至会出现房价暴跌和泡沫爆裂的局面；但这不断出现的“狼来了”的警告却并没有变成现实。

虽然没人都够以百分之一百的信心说自己对2017年加拿大房地产市场走向的预测会成为事实，但有5个因素的确会左右加拿大房地产市场的走向。

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美联储主席耶伦只言片语就能左右市场走向 © Gary Cameron/Reuters

首先是美联储利率决策

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虽然加拿大中央银行独立制定自己的利息率政策，但金融市场的向来是追随美国联邦储备委员会的利率政策。所以当12月份美联储主席耶伦宣布上调央行利率0.25%的话音刚落，债券市场价格就下跌、债息上升；加拿大的商业银行也开始上调自己的房屋贷款利率，因为投资者可以把钱投资于几乎没有风险而利息回报又高的美国政府债券，为什么要把钱放在风险越来越大的房贷市场呢？

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投资者关注的不但是美联储在12月份的加息行动，而且关注美联储计划在2017年再上调利息率三次、每次0.25%个百分点的计划；这个连续加息计划意味着美联储认为美国经济会继续健康发展、而通货膨胀有抬头的危险。

第二个因素是加拿大经济

如果只是美联储加息，加拿大的房地产市场还不至于出现大的波动；但如果加拿大的经济继续疲软，则就业市场不振会让不少加拿大人不敢踏入房地产市场买房。

目前对加拿大经济2017年走向的预测有好有坏。预测加拿大经济会步入健康发展轨道的理由是世界市场石油和天然气价格开始回升，加元币值的低迷会有助于加拿大出口行业的发展；而预测加拿大经济持续疲软的人理由是特朗普担任美国总统上台执政后会采取贸易保护主义政策，这会伤害以贸易立国的加拿大经济，因为加拿大出口商品的70%以上以美国为出口市场。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 中国大陆等外国购房者被认为是抬高房价的黑手 © Reuters

第三是外国购房者

虽然缺乏对在加拿大购买房产的外国人的统计数字，但从不列颠哥伦比亚省政府推出对外国人购房者征收15%的外国人购房税后温哥华房地产市场立马冷却的情况推测，外国购房者对推动温哥华这样炙手可热房地产市场价格的飙升起到了至关重要的作用。

加拿大新闻社把外国房地产投资者评为2016年加拿大经济新闻人物 Canada’s business newsmaker of the year 也是一个佐证。

在温哥华房地产市场很活跃的外国购房者中有很大一部分是中国大陆的购房者。但在中国人民币贬值和中国政府采取严格限制外汇离开中国的措施后，已经有迹象显示中国大陆想在加拿大购买房地产的投资者出现了缺乏资金的问题。

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第四是加拿大的建筑业

加拿大住房建筑业已经连续多年兴旺，特别是在温哥华和多伦多这样的房地产价格连年攀升的城市，建筑业更是在开足马力赶工。到目前为止，还没有迹象显示新建的公寓楼单元有卖不动的问题。

不过，加拿大各级政府和房地产经纪协会都在密切关注住房建筑业的开工和竣工情况，因为毕竟是“春江水暖鸭先知”。

BC省长克拉克对外国购房者征税让房市应声冷却 © CBC

第五是政府对房地产市场的调控

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虽然加拿大联邦和各省的政府都喜欢说他们尊重市场运行的规律，但过去半年来加拿大联邦政府推出了严控房贷发放的措施，不列颠哥伦比亚省政府推出了对外国人征收15%购买房地产特别税的措施，温哥华市政府则推出了对空置的住房征收空置税的措施。

政府推出的房地产市场调控政策有时会产生立竿见影的效果，有时却需要较长一段时间才能显现出效果。

加拿大安大略省房地产经纪人协会负责人胡大可Tim Hudak认为，政府如果非要干预房地产市场，则一定要特别小心；温哥华房地产市场在省政府推出外国人购房特别税之后已经开始冷却，价格也开始下降就是一个例证；房地产市场不但是加拿大经济的基石之一、而且是会下金蛋的鹅，政府不要搞不好弄得鸡飞蛋打。

胡大可认为，解决房地产价格过高问题的根本途径应该是扩大房屋供应量，放松对住房用地的种种限制政策；上市的住房增多了、房价过快上升的问题自然就解决了。

RCI with CBC

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