变性人是比同性恋还要弱势的社会群体

变性人是比同性恋还要弱势的社会群体
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加监狱将对变性人采取新的性别认证制度

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 29 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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如何认证犯人是男性还是女性、应该把其放进男监还是女监，这是一个看似简单实际复杂的事情。

变性人Boyd Kodak由于在4年前被多伦多警方剥掉他身上的男服、迫使他穿上女性内衣、并把他投入女监而把多伦多警方告上安大略省人权法庭；人权法庭裁决警方和监狱当局必须尊重变性人选择自己性别的权利。

变性人Boyd Kodak由于被投入女监而上告人权法庭

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变性人Boyd Kodak由于被投入女监而上告人权法庭 © CBC

加拿大广播公司记者Kathleen Harris报道说，加拿大公共安全事务部长戈代尔的发言人证实，加拿大联邦监狱和劳改当局将在2017年初修改其有关犯人性别认证的条例，以确保变性人的性别认同和人身安全受到尊重和保护。

加拿大监狱系统过去实行的性别认证制度是按照犯人的出生证性别（即生殖器特征）来确认是男性还是女性，这让属于变性人群体的犯人处于失去尊严和容易受到伤害的境地。

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维权组织已经多次呼吁加拿大政府出台法规，按照加拿大人自己的性别认同、而不是按照出生时的生殖器特征来确认性别。

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