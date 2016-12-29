新斯科舍省海岸大量鱼虾死亡原因不明

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加拿大新斯科舍省芬迪海湾沿岸的部分海滩近来出现大量死鱼、死虾和死去的海洋生物不但让当地渔民、也让加拿大联邦政府渔业部的专家们摸不着头脑。

加拿大广播公司记者Cassie Williams报道说，圣诞节假期过后的星期三，加拿大海洋渔业部出动官员和专家到新斯科舍省出现大量死亡鱼虾的海岸进行现场调查。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 被冲上岸边沙滩上的鱼虾种类繁多 © Eric Hewey

当地渔民说，从11月底开始，一些海滩上就开始出现不少死去的鲱鱼，到12月份出现的死鲱鱼数量猛增，到圣诞节后的12月26日，新斯科舍省一些海滩上不但出现大量死去的鲱鱼，而且还有许多死去的海星，龙虾，螃蟹、蛤和扇贝。

加拿大联邦政府海洋渔业部的专家虽然已经会同食品检验局和环境部的专家进行了一些检测，但到目前为止还没有找到为什么会有这么多死鱼虾出现在芬迪海湾附近海岸的原因。

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不但是海洋渔业部的官员和专家、就是研究海洋生物的大学教授也不愿意对可能的原因进行推测。这让人们更加好奇到底是什么原因造成了这么多海洋鱼虾类生物的死亡。

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