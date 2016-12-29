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五味杂陈的2016年：加拿大一年大事回顾

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 29 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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如果和国际上的多事之秋相比，加拿大的2016年还算平稳。到了年底，紧追新闻奔波一年的记者们照例会坐下来盘点一番。加拿大广播公司的英法语新闻部都选出了各自本年度新闻热点。

麦克默里堡大火

麦克默里堡大火是加拿大在过去一年中遭受的最严重的灾害。几乎吞没城市的烈焰浓烟，市民疏散时的人流和一眼望不到头的车队，势必进入加拿大人对2016年的集体记忆。在阿尔伯塔省，原本已经不景气的经济再次因山火受到沉重打击，但是省长诺特利在领导救灾时的表现也给她和阿省政府赢得了赞扬。

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麦克默里堡灾民。Scott Olson/Getty Images

直到现在，仍然有几百个麦克默里堡家庭在临时住处安身，没能在自己的家里过圣诞节

联邦政府定下收取碳税期限，批准输油管修建

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总理特鲁多十月初在议会宣布，各省必须在2018年以前实行碳排放收费，否则联邦政府将实施全国性减排政策。十一月底，联邦政府批准了摩根公司的跨山输油管扩建项目和安布里奇公司的三号线输油管项目。

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CP

跨山输油管扩建项目（CP）

这两个先后宣布的决定看似没有联系，但是体现了联邦政府在能源开发上的左右两手政策。对于阿尔伯塔省来说，输油管项目获得批准给该省石油工业和经济增长注入了一针强心剂。而省政府自元旦后开始实施碳税，向全国表明这个排放大省不仅注重发展经济，在减排上也愿意负起自己的一份责任。

叙利亚难民接收

加拿大政府在今年2月底完成了接收两万五千名叙利亚难民的计划。加拿大的大门过去曾经向来自爱尔兰、乌克兰、乌干达、捷克斯洛伐克等地的难民潮敞开。但接收叙利亚难民是自上个世纪70年代接收越南船民以来，加拿大第一次进行如此大规模的接收难民行动。加拿大因此获得了国际社会的赞扬，但是随着为期一年的难民补助陆续到期，叙利亚家庭在就业和融入方面的挑战，无论是对他们还是对接纳他们的城市，都远远没有结束。
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加拉比迪安是本月初和总理特鲁多会面的叙利亚人之一。他说，来到加拿大，不仅意味这他和妻女从此安全了，也意味着加入加拿大这个大家庭、参与建设这个国家的责任。

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外交：繁忙的一年

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今年6月，“北美三友”峰会在渥太华举行，特鲁多作为东道主迎来了美国总统奥巴马和墨西哥总统培尼亚-涅托。9月份，加中两国总理互访。10月底，加拿大和欧盟签署了自由贸易协定。加拿大外长迪翁在一年中访问了30多个国家。加拿大的外交官们度过了忙碌的一年。

© Reuters/Chris Wattie

被中国政府指控间谍罪的凯文.加勒特9月份回到加拿大，与分离两年多的家人团聚。但是在6月份，两名加拿大人质在菲律宾被伊斯兰武装杀害。特鲁多和迪翁在年终回顾时都分别表示获知此事是他们过去一年中经历过的最艰难的时刻。

性侵案

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2016年并没有比往年发生更多的性侵案，但是涉及性侵的处理、判决以及揭露却接二连三。最受关注的是加拿大前主播戈梅奇性侵案的无罪判决。此外还有：

加拿大皇家骑警总监向被性侵女警正式道歉，联邦政府开始申请赔偿的程序，并为此拨出一亿加元。

一些退伍军人发起集体诉讼，控告加拿大军队容忍和掩盖性侵事件，同时加拿大统计局的一份报告显示有960多名加拿大军人曾遭到性侵。

CBC的一项调查披露加拿大各地高校在2009-2013年收到过700多起性侵报告和投诉。

魁北克省北部小城瓦勒道尔的原住民女性指控当地警察性侵。在该省公诉人决定对被控警察不予起诉后，省政府在各方压力下宣布进行公开调查。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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