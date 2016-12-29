加拿大魁北克省一些地区今天降雪可达半米高

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加拿大东部的魁北克省和大西洋沿岸省份正屏住呼吸，等待着一场特大暴风雪的来袭。

星期四（12月29日），加拿大环境部对东部地区发出严重暴风雪警告，预计魁北克省的一些地区降雪最多可达 50 厘米。

魁省东部降雪可达半米

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环境部说，降雪将从周四上午晚些时候开始，晚上进一步加剧，主要在魁北克省东部，包括 Gaspé 、Saguenay 地区、 Drummondville、Eastern Townships 和 Quebec City，降雪量为 25-50 厘米。

蒙特利尔地区将降雪 10-20 厘米。

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加拿大环境部的气象学家 Bruno Marquis 把今天的这场暴风雪称为 “气象炸弹”，预计魁北克东部和中部的降雪量将达到创纪录水平。

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大西洋省份

与此同时，大西洋省份也将遭遇暴风雪。

预计周四晚新不伦瑞克省降雪可达 20 厘米，新斯科舍省和爱德华王子岛将有大风，风速达 90公里/小时。

Bruno Marquis 说，不过，这场暴风雪将在星期五，也就是新年前夕离开大西洋沿岸地区。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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