再见2016：多数加拿大人高兴这一年终于过去了

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根据最新民意调查，大多数加拿大人都很高兴看到 2016 年终于走向尾声。

这个星期，安格斯·雷德研究所 （ Angus Reid Institute） 进行了一项民意调查，结果显示，38% 的加拿大人认为，对加拿大来说 2016年是糟糕的一年，25% 的人认为这一年对加拿大来说不错。

在不同的省份，人们对 2016 年的感觉也不一样，在石油业受到重创、失业率大增的省份，人们的感觉尤其凄惨。

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纽芬兰和拉布拉多省是全国最悲观的省份，这个省受到石油价格低迷和失业率上升的严重影响， 78% 的人说 2016年 很糟糕，6% 的人认为今年不错。

石油大省阿尔伯塔今年也是灾难重重，不但继续遭受低油价的打击，而且 5月石油重镇麦克默里堡又遭遇特大林火，阿省有 77% 的人说，2016年是可怕的一年，只有 6%的人认为今天是个好年头。

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曼尼托巴省的居民是全国最乐观的群体，大概因为今年的省选换掉了一个极不得人心的省政府，选出了一位颇受欢迎的省总理 Brian Pallister。

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安格斯雷德研究所的 Shachi Kurl 表示，一些事件，如麦克默里堡大火，以及一连串名人去世，虽然看起来是完全不相关的事件，但都能影响人们对2016年的感觉。

（RCI with Angus Reid Institute）

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