菜单上需列出卡路里数：安大略省自元旦起实施健康菜单选择法

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安大略省的“健康菜单选择法”将从2017年1月1日开始实施。这项法规要求有20家以上分店的餐馆在菜单上列出每一种食物和饮料的卡路里数量。不仅是供食客在餐馆里查阅的菜单，还包括写在黑板或告示牌上的菜单和网页上的菜单。但是医院、学校、幼儿园和监狱的食堂不受此项法规限制。

安大略省是加拿大第一个要求餐馆标出卡路里的省份。但是加拿大心脏病与中风基金会的安省分会负责人贝尔丰泰纳表示，他希望其他省份未来也采取同样措施。

专家们对这项措施是否会让公众的健康得到改善意见不一。在从2008年起就实行同类法规的美国纽约市，一项2012年的研究认为该法规对人们选择何种食物没有直接影响。但是今年8月份发表的另一项研究却显示它使肥胖率降低了2.5%。

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贝尔丰泰纳说，无论如何，让消费者根据正确的信息做出选择是重要的。

20家分店以上的规定意味着实施这项法规的大部分餐馆是麦当劳之类的快餐店。

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（RCI with CBC）

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