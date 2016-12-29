美俄交锋：奥巴马宣布驱逐俄国外交官等一系列制裁措施

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35名俄国外交官必须在七十二小时内离开美国，位于纽约和马里兰州的两个俄国中心被关闭。美国政府星期四（12月29日）宣布了上述措施，以报复俄国用黑客手段影响美国大选。这些措施的主要针对目标是俄国联邦安全局（FSB）和苏军总参谋部情报部（GRU）两个情报机构，以及向GRU提供支持的俄国公司。

美国总统奥巴马说，这些措施是对俄国“损害美国利益”的回应，FBI和美国国土安全部将公布关于俄国军方和非军方黑客活动的解密信息。他表示，美国将采取其他制裁措施，其中一部分将不会公开。

美国大选期间，民主党全国委员会的电脑系统遭到黑客入侵。FBI等美国情报机构认为这些入侵活动是俄国所为，目的是帮助特朗普击败希拉里.克林顿。俄国政府断然否认这个指控，并誓言报复。

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目前还不清楚特朗普是否有意在上任后取消这些制裁措施。美国众议院共和党议长保罗.莱恩则表示，美国政府早就应该采取这些措施了。

（RCI with CBC）

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