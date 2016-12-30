2017 年到: 看加拿大人都有哪些新年决心

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 30 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

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每逢新年，加拿大人都会许下一大堆愿，也就是所谓的 “新年决心”（New Year’s resolutions），自然，人人都有心 “改良” 自己。

加拿大广播公司转载加通社 Aleksandra Sagan 的报道说，在2017年到来之际，加拿大的理财专家们提醒人们，新年有新计划当然好，不过，完全没有必要为实现这些决心而破财。

以下是加拿大人中最普遍的 ”新年决心“：

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吃得更健康

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© Canadian Obesity Network

虽然食品价格最近一直在下降，但预计在2017年会再度上涨，因此，要想维持健康饮食，费用可能不菲。

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里内·布朗（Leanne Brown）是加拿大的一位健康饮食作者，刚刚出版了新书 Good and Cheap。

她说，要想吃得健康，又节省钱，应该做的第一件事就是自己买菜，自己烹饪。她说，已经加工好的食品不但往往不健康，而且更贵。

她建议人们买应季食品，应季食品一般更便宜。另外，冰箱里应该总是有鸡蛋，鸡蛋是一种便宜而且可用于许多菜肴的蛋白质来源。

家里储备一些罐头食品也是有用处的，如罐装西红柿，如果新鲜西红柿涨价了，罐装西红柿就可以派上用场了。

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布朗还说，在去食品店之前，应该先检查一下冰箱里还有哪些食品，以免买得过多，吃不了反而浪费了。

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增加净资产：

加拿大人的债务是越积越多，因此，不少人的新年决心包括还债，积累资产，为未来打造一个安全的窝。

不过，很多加拿大人是一想到要管钱就头痛，因为从小就没学过理财知识。

专家们说，其实，一个人完全可以自己学习理财，不用去花钱聘请财务顾问或财务规划专家。

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沙农·李·西蒙斯（Shannon Lee Simmons）是多伦多新财务学院 （ New School of Finance）的创办人，她说，学习理财没那么复杂，新财务学校就免费提供个人理财的网上课程，人们可以自己学习设置各种收支表格。

她说，还有很多网上课程，只要花一点钱，就能获得金融基础知识，教你如何为生活的各个阶段进行财务规划，如买房子的规划、抚养子女的规划、退休规划等等。

锻炼健身：

© Supplied

锻炼健身，也是加拿大人最容易发誓的一个新年决心。

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高档健身房的会员卡资格、请私人教练、购买高科技的健身器材，都是要花很多钱的，但健身完全可以低成本进行。

西蒙斯说，在互联网上有很多免费或廉价的运动视频，人们可以在家里跟着做。如果真想找个私家教练或进一个健身房，有很多网站提供健身类优惠券， 如 GroupOn 的优惠券。

她还敦促人们考虑在家里有一个健身身设备，形成锻炼的习惯。

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读更多的书

今年要读更多的书，这是不少加拿大人的心愿。

读书，增加知识和修养，有很多免费或便宜的选择，不一定要有最新式的电子阅读器，或最新出版的畅销书。。

比如，可以跟朋友和家人互换或借书，或在二手店买旧书。

加拿大每个城市都有公立图书馆，可以免费借书，而且还常提供音频书籍。

（RCI with CBC）

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