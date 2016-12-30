宽胎自行车是新兴的冬季户外运动

宽胎自行车是新兴的冬季户外运动
Photo Credit: Gregory C. McNeil

加拿大新兴的冬季户外运动：宽胎自行车

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 30 十二月, 2016 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大人喜欢把骑自行车作为一种体育运动，但漫长而又冰天雪地的冬天却让加拿大的自行车爱好者们不得不望“车”兴叹。

Fat biking-宽胎自行车

宽宽的轮胎可以让骑手在任何路面上骑行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
宽宽的轮胎可以让骑手在任何路面上骑行 © Gregory C. McNeil

不过，现在一种适合在冰天雪地的环境下从事的自行车运动似乎正在加拿大兴起，这就是Fat biking，即宽胎自行车。

宽胎自行车车胎宽度9.6厘米到12.7厘米，这种宽胎自行车在20年前设计出来时的目的是为了在沙滩上骑自行车，但这种宽胎自行车并没有在沙滩上流行起来。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大广播公司记者Bryce Hoye报道说，宽胎自行车真正被投入批量生产是10年前在加拿大的马尼托巴省，因为加拿大人发现这宽胎自行车挺适合在加拿大冰天雪地的冬季环境里作为户外锻炼的工具。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

韦恩.毕绍普Wayne Bishop是马尼托巴省的宽胎自行车爱好者，他一年四季都骑自行车，不过冬季使用的是宽胎自行车。

宽胎自行车感觉酷毙

毕绍普说，冬天骑宽胎自行车就像是把雪橇和过山车混合起来的感觉；冬季宽胎自行车现在是自行车运动中增长最快的一个种类。喜欢夏天骑山地自行车的人会很容易喜欢冬季在山野之间骑宽胎自行车的感觉，唯一明显的不同是衣服要穿得厚些、保暖些。

毕绍普近年来为推广马尼托巴省的冬季宽胎自行车运动做了不少的努力，与省属自然公园管理局商讨把夏季使用的山地自行车道在冬季开放供宽胎自行车爱好者使用，并把越野滑雪道开放给宽胎自行车骑手使用。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年33岁的娜塔莉.罗普斯Natalie Lopes是自行车爱好者，夏天骑公路自行车和山地自行车，一年前她开始在冬季骑宽胎自行车。她说她很喜欢在新开放的Birds Hill山道上骑宽胎自行车，因为Birds Hill山道有众多的岩石、有比较陡的坡度，不适合越野滑雪，但却很适合宽胎自行车骑手。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

罗普斯说她骑宽胎自行车的感觉是，这么宽的轮子可以在任何路面上行驶、给人一种征服一切的感觉，实在是酷毙了。

宽胎自行车费用

冬天在山道上骑宽胎自行车是别样的挑战

冬天在山道上骑宽胎自行车是别样的挑战 © Wayne Bishop

马尼托巴省境内的Riding Mountain National Park国家公园这个冬天推出了宽胎自行车项目，不但开辟了可供雪鞋爱好者、越野滑雪爱好者和宽胎自行车爱好者共用的雪道，而且提供宽胎自行车出租项目，收费是一小时10加元或5小时25加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

购买新的宽胎自行车要花800加元到1200加元。

推广的障碍

毕绍普说，推广冬季宽胎自行车运动仍然有不少障碍需要克服。比如，越野滑雪爱好者不喜欢让宽胎自行车骑手使用他们的雪道，担心宽胎自行车往来行驶会破坏雪面。其实，宽胎自行车驶过后对雪道雪面造成的影响要小于行人在雪道上行走对雪面带来的影响。

罗普斯女士既是越野滑雪爱好者也是宽胎自行车爱好者，她说可以理解越野滑雪爱好者们对宽胎自行车骑手会损害雪面的担心，但双方和平共处应该是没有问题的，关键是要教育双方如何和平共处；比如，让越野滑雪者使用雪道的中间路段，让宽胎自行车骑手使用雪道的边缘路段。

毕绍普说，2017年1月15日在Whiteshell Provincial Park会举行有上百人参加的宽胎自行车比赛，比赛用的雪道有10公里长。毕绍普鼓励有兴趣尝试宽胎自行车的人利用组织者提供的几辆免费使用的宽胎自行车，来尝试一下骑行宽胎自行车的滋味。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

RCI with CBC

收听

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 体育

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会、经济过节狂花钱，节后就得还债了健康、社会、经济2017 年到: 看加拿大人都有哪些新年决心环境、社会暴风雪过后：加拿大蒙特利尔机场乘客排长队体育加拿大新兴的冬季户外运动：宽胎自行车国际加拿大外贸部长准备二月与中国谈判自由贸易社会负责性犯罪破案的温哥华警官因性犯罪被捕国际美俄交锋：奥巴马宣布驱逐俄国外交官等一系列制裁措施健康菜单上需列出卡路里数：安大略省自元旦起实施健康菜单选择法国际、政治、社会五味杂陈的2016年：加拿大一年大事回顾社会、经济冬季冰钓：看加拿大魁北克人的冬季情趣

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Nadeau-Dubois et Aussant lancent leur initiative politique non partisaneBlackBerry cessera de fabriquer ses téléphonesCinq trucs post-débat pour TrumpQuand des produits « bios » ne sont pas vraiment biosInondé de demandes, Québec coupe le robinet du Fonds pour l'eauVol MH17 de Malaysia Airlines : le missile venait d'un village prorusseLes chauffeurs de taxi transportent leur colère à l'Assemblée nationaleDes journaux demandent l'aide de Québec pour assurer le virage numériqueL'ex-président israélien et Nobel de la paix, Shimon Peres est mortRetour sur la vie de Shimon Peres en cinq dates
Russian foreign minister suggests expelling 35 U.S. diplomats in tit-for-tat movePost-fire construction boom in Fort McMurray expected to surpass height of oilsands frenzyChrystia Freeland set for trade talks with China in 2017Syrian ceasefire: What you need to know about the dealFunny ways: The year in weird politicsWho gets to speak on behalf of the Indigenous community?Revenge of the comment section: Take a chill pill — 2017 could be a great yearWorld Juniors: Canada thrashes Latvia to set up showdown with U.S.Couple charged in relation to cheetah spotted wandering in B.C.Death of New Brunswick cyclist prompts push for 'Ellen's Law'