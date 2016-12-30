加拿大新兴的冬季户外运动：宽胎自行车

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加拿大人喜欢把骑自行车作为一种体育运动，但漫长而又冰天雪地的冬天却让加拿大的自行车爱好者们不得不望“车”兴叹。

Fat biking-宽胎自行车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 宽宽的轮胎可以让骑手在任何路面上骑行 © Gregory C. McNeil

不过，现在一种适合在冰天雪地的环境下从事的自行车运动似乎正在加拿大兴起，这就是Fat biking，即宽胎自行车。

宽胎自行车车胎宽度9.6厘米到12.7厘米，这种宽胎自行车在20年前设计出来时的目的是为了在沙滩上骑自行车，但这种宽胎自行车并没有在沙滩上流行起来。

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加拿大广播公司记者Bryce Hoye报道说，宽胎自行车真正被投入批量生产是10年前在加拿大的马尼托巴省，因为加拿大人发现这宽胎自行车挺适合在加拿大冰天雪地的冬季环境里作为户外锻炼的工具。

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韦恩.毕绍普Wayne Bishop是马尼托巴省的宽胎自行车爱好者，他一年四季都骑自行车，不过冬季使用的是宽胎自行车。

宽胎自行车感觉酷毙

毕绍普说，冬天骑宽胎自行车就像是把雪橇和过山车混合起来的感觉；冬季宽胎自行车现在是自行车运动中增长最快的一个种类。喜欢夏天骑山地自行车的人会很容易喜欢冬季在山野之间骑宽胎自行车的感觉，唯一明显的不同是衣服要穿得厚些、保暖些。

毕绍普近年来为推广马尼托巴省的冬季宽胎自行车运动做了不少的努力，与省属自然公园管理局商讨把夏季使用的山地自行车道在冬季开放供宽胎自行车爱好者使用，并把越野滑雪道开放给宽胎自行车骑手使用。

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今年33岁的娜塔莉.罗普斯Natalie Lopes是自行车爱好者，夏天骑公路自行车和山地自行车，一年前她开始在冬季骑宽胎自行车。她说她很喜欢在新开放的Birds Hill山道上骑宽胎自行车，因为Birds Hill山道有众多的岩石、有比较陡的坡度，不适合越野滑雪，但却很适合宽胎自行车骑手。

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罗普斯说她骑宽胎自行车的感觉是，这么宽的轮子可以在任何路面上行驶、给人一种征服一切的感觉，实在是酷毙了。

宽胎自行车费用

冬天在山道上骑宽胎自行车是别样的挑战 © Wayne Bishop

马尼托巴省境内的Riding Mountain National Park国家公园这个冬天推出了宽胎自行车项目，不但开辟了可供雪鞋爱好者、越野滑雪爱好者和宽胎自行车爱好者共用的雪道，而且提供宽胎自行车出租项目，收费是一小时10加元或5小时25加元。

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购买新的宽胎自行车要花800加元到1200加元。

推广的障碍

毕绍普说，推广冬季宽胎自行车运动仍然有不少障碍需要克服。比如，越野滑雪爱好者不喜欢让宽胎自行车骑手使用他们的雪道，担心宽胎自行车往来行驶会破坏雪面。其实，宽胎自行车驶过后对雪道雪面造成的影响要小于行人在雪道上行走对雪面带来的影响。

罗普斯女士既是越野滑雪爱好者也是宽胎自行车爱好者，她说可以理解越野滑雪爱好者们对宽胎自行车骑手会损害雪面的担心，但双方和平共处应该是没有问题的，关键是要教育双方如何和平共处；比如，让越野滑雪者使用雪道的中间路段，让宽胎自行车骑手使用雪道的边缘路段。

毕绍普说，2017年1月15日在Whiteshell Provincial Park会举行有上百人参加的宽胎自行车比赛，比赛用的雪道有10公里长。毕绍普鼓励有兴趣尝试宽胎自行车的人利用组织者提供的几辆免费使用的宽胎自行车，来尝试一下骑行宽胎自行车的滋味。

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